Geologische Kartierung, Handstückprobenahme, UV-Prospektion und flächendeckende Übersichtserkundung auf dem 17 Claims umfassenden Konzessionsgebiet angelaufen

Vancouver, British Columbia, 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5) (das "Unternehmen" oder "Allegiance") freut sich, bekannt zu geben, dass Rocca, LLC, ein in Reno ansässiges geologisches Beratungsunternehmen, vor Ort ist und mit dem ersten Feldprogramm des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Wolframprojekt Golden Scheelite im Humboldt County, Nevada, begonnen hat.

Das dreitägige Programm konzentriert sich auf geologische Kartierung, die Entnahme von Handstückproben (Grab Samples), die Prospektion auf Scheelit mit UV-Lampen sowie eine systematische Übersichtserkundung auf allen 17 Claims mit einer Fläche von etwa 347 Acres (140 Hektar). Ziel ist es, die Ausdehnung des wolframführenden Skarns über die historischen Abbaustellen hinaus zu bewerten und Zielgebiete für die weiterführende Exploration auszuweisen.

Unter ultraviolettem Licht fluoreszierender Scheelit in einer ausgewählten Gesteinsprobe von Golden Scheelite.

Golden Scheelite hat bereits Wolfram produziert. Historischen behördlichen Aufzeichnungen zufolge lieferte das Projekt 6 Short Tons mit einem Gehalt von 0,71 % WO3 im Jahr 1953 und 20 Short Tons mit einem Gehalt von 0,59 % WO3 im Jahr 1954 an die Aufbereitungsanlage Getchell. Eine gesonderte historische Probe von der Sohle des Schachts ergab 3,59 % WO3. Die verzeichneten historischen Abbaustellen beschränkten sich auf einen Tagebaueinschnitt von etwa 50 Fuß Länge, 15 Fuß Breite und 15 Fuß Tiefe, zwei etwa 60 Fuß bzw. 20 Fuß lange Schürfgräben und einen nur 7 Fuß tiefen Schacht. Das Konzessionsgebiet insgesamt wurde bislang nicht systematisch mit modernen Methoden exploriert.

Feldprogramm

Kartierung und Probenahme. Kartierung der historischen Abbaustellen und des wolframführenden Skarns entlang des Intrusionskontakts sowie Entnahme von Handstückproben aus aufgeschlossener Mineralisierung und neu identifiziertem Skarn.

Nächtliche UV-Prospektion. Einsatz von ultraviolettem Licht, um Scheelit überall dort zu identifizieren, wo höffiger Skarn aufgeschlossen ist. Historischen Beschreibungen zufolge fluoresziert der Scheelit bei Golden Scheelite unter UV-Licht kanariengelb, was mit der dokumentierten Vergesellschaftung von Wolfram und Molybdän im Einklang steht.

Übersichtserkundung des gesamten Claimblocks. Prospektion auf allen 17 Claims nach Wolframmineralisierungen abseits der bekannten Abbaustellen.

Moderner Felddatensatz. Erfassung von GPS-Positionen, Fotos und strukturgeologischen Beobachtungen, um den ersten modernen geologischen Datensatz des Projekts aufzubauen und die Zielgenerierung zu unterstützen.

Historische Beschreibungen verorten scheelitführenden Taktit (Skarn) entlang der Kontakte zwischen kristallinem Schiefer und Quarzmonzonit. Der U.S. Geological Survey stellt fest, dass "Scheelit offenbar im gesamten Taktit vorhanden ist". Die historischen Bergleute bauten nur einen kleinen Teil dieses Kontakts ab. Mit dem aktuellen Programm sollen diese Beobachtungen im Gelände überprüft und ermittelt werden, wo sich der höffige Kontakt und der wolframführende Skarn über das Konzessionsgebiet hinweg verfolgen lassen.

Nächste Schritte

Nach Abschluss des Feldprogramms beabsichtigt Allegiance, die entnommenen Handstückproben bei einem unabhängigen Labor einzureichen, um sie mit für Wolfram geeigneten Schmelzaufschlussverfahren (Fusion) auf ihren Wolframgehalt analysieren zu lassen. Das Unternehmen wird die Analyseergebnisse mit der geologischen Kartierung, den strukturgeologischen Beobachtungen und den GPS-Daten zusammenführen, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet erhoben wurden.

Vorbehaltlich der Ergebnisse wird sich die nächste Phase voraussichtlich darauf konzentrieren, die Ausdehnung und Raumlage des wolframführenden Skarns genauer zu bestimmen, neu identifizierte Bereiche von Interesse weiterzuverfolgen und Ziele für zusätzliche Oberflächenarbeiten und mögliche Bohrungen zu priorisieren. Das Unternehmen wird zudem die neuen Kartierungs-, Probenahme- und Analysedaten mit den historischen Aufzeichnungen zu Geologie und Produktion vergleichen, um festzustellen, ob sich Aspekte der historischen Aufzeichnungen unabhängig bestätigen lassen, und wird prüfen, ob geophysikalische Untersuchungen oder zusätzliche systematische Probenahmen dazu beitragen könnten, Ziele unterhalb von Bereichen zu definieren, in denen das Festgestein nur begrenzt aufgeschlossen ist. Die Ergebnisse des aktuellen Programms werden bekannt gegeben, sobald die Analyseergebnisse eingegangen und geprüft worden sind.

"Golden Scheelite verzeichnete eine begrenzte historische Produktion auf einer sehr kleinen Fläche, während das gesamte 347 Acres große Konzessionsgebiet nie systematisch mit modernen Methoden exploriert wurde", sagte Kelly Abbott, Chief Executive Officer von Allegiance. "Bei diesem Programm geht es darum, die Geologie zu erfassen, die historischen Aufzeichnungen zu überprüfen und festzustellen, wo sich der wolframführende Skarn über die alten Abbaustellen hinaus erstreckt. Sobald die Analyseergebnisse und Felddaten vorliegen, können wir bestimmen, wo weitere Arbeiten gerechtfertigt sind, und damit beginnen, systematisch auf bohrreife Ziele hinzuarbeiten."

Über Golden Scheelite

Golden Scheelite besteht aus 17 nicht patentierten Lode-Claims mit einer Fläche von etwa 347 Acres (140 Hektar) im Humboldt County, Nevada. Allegiance hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Wolfram Critical Minerals Inc. eine Beteiligung von 100 %, die mit keiner zugrunde liegenden Lizenzgebühr (Royalty) belastet ist. Historische Aufzeichnungen beschreiben eine Scheelit- und Powellitmineralisierung im Skarn und berichten über eine begrenzte Wolframproduktion in den Jahren 1953 und 1954. In den Vereinigten Staaten gibt es seit 2015 keine kommerzielle Bergwerksförderung von Wolfram mehr, und die US-Beschaffungsbeschränkungen im Verteidigungsbereich für bestimmtes aus China stammendes Wolfram treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

Schuldenbegleichung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es beabsichtigt, Verbindlichkeiten in Höhe von 24.000 CAD gegenüber 1594807 B.C. Ltd. für Explorationsberatungsleistungen, die gemäß einem Beratungsvertrag vom 1. Juli 2026 erbracht wurden, durch die Ausgabe von 145.454 Stammaktien zu einem angenommenen Preis (Deemed Price) von 0,165 CAD je Aktie zu begleichen. 1594807 B.C. Ltd. ist eine vom Unternehmen unabhängige Partei (Arm's Length Party), ist keine nahestehende Person (Related Person) und wird infolge der Begleichung nicht zu einer kontrollierenden Person (Control Person). Es fallen keine Vermittlungsprovisionen (Finder's Fees) an.

Die Aktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Die Begleichung wird frühestens fünf Geschäftstage nach dem Datum dieser Pressemitteilung abgeschlossen und steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Einhaltung der Richtlinien der Canadian Securities Exchange.

Über Allegiance Resources Corp.

Allegiance Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Projekten für Wolfram und andere kritische Metalle in etablierten Bergbauregionen. Über seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Wolfram Critical Minerals Inc. hält das Unternehmen eine Beteiligung von 100 % am Wolframprojekt Golden Scheelite im Humboldt County, Nevada, wo es die systematische moderne Exploration eines historisch dokumentierten Wolframvorkommens vorantreibt.

Im Namen des Board of Directors

Allegiance Resources Corp.

Kelly Abbott

Chief Executive Officer

mailto:kelly@pegmatiteone.com

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, der vom Unternehmen unabhängig ist, geprüft und genehmigt. Herr Versloot hat die historischen Produktionszahlen, Probenergebnisse und geologischen Beschreibungen mit den Quellen des U.S. Geological Survey und des Nevada Bureau of Mines and Geology, denen sie entnommen sind, abgeglichen. Das aktuelle Feldprogramm umfasst Feldbegehungen und Nachbeprobungen; neue Analyseergebnisse liegen jedoch noch nicht vor, und die historischen Ergebnisse sind weiterhin nicht verifiziert.

Historische Informationen

Die historischen Produktionszahlen, Probenergebnisse und Beschreibungen in dieser Pressemitteilung stammen hauptsächlich aus dem Datensatz 10047493 des Mineral Resources Data System des U.S. Geological Survey sowie aus dem Bulletin 59 des Nevada Bureau of Mines and Geology. Das Unternehmen hat die historischen Informationen nicht unabhängig verifiziert, einschließlich der Probenahmeverfahren, der Analysemethoden, der Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie der Produktionsaufzeichnungen. Bei dem zuvor für Golden Scheelite gemeldeten Ergebnis von 3,59 % WO3 handelt es sich um eine einzelne historische Probe, die möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Konzessionsgebiet ist. Bei Golden Scheelite gibt es keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven, und eine historische Produktion lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Das Foto in dieser Pressemitteilung zeigt eine ausgewählte Probe und ist nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Aussagen über den Abschluss des Feldprogramms, die Einreichung und Analyse von Proben, die Interpretation der Kartierungs- und Probenahmedaten, die Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen, zusätzliche Oberflächenarbeiten, geophysikalische Untersuchungen, systematische Probenahmen, die Entwicklung bohrreifer Ziele, mögliche künftige Bohrungen sowie den Abschluss der Schuldenbegleichung. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen Risiken, darunter Explorationsergebnisse, die Bearbeitungszeiten der Labore, Wetter und Zugang zum Gelände, Genehmigungsverfahren, Finanzierung, Rohstoffpreise sowie regulatorische Genehmigungen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass künftige Arbeiten die historischen Ergebnisse verifizieren, Bohrziele identifizieren oder zu einer wirtschaftlich abbauwürdigen Mineralisierung führen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Genauigkeit.

Übersetzungshinweis: Die englische Originalfassung dieser Pressemitteilung ist die einzige maßgebliche, offizielle und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutsche Übersetzung dient ausschließlich der besseren Verständlichkeit. Bei Abweichungen oder Widersprüchen zwischen der deutschen Übersetzung und der englischen Originalfassung ist ausschließlich die englische Originalfassung maßgeblich. Soweit gesetzlich zulässig, wird für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit und die Vollständigkeit dieser Übersetzung keine Verantwortung oder Haftung übernommen. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, http://www.thecse.com oder auf der Website des Unternehmens.

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