Köln (ots) -Zwischen Ausbildung, Berufseinstieg und der ersten Wohnung denken nur wenige an die Zeit nach dem Berufsleben. Dabei kann ein früher Start entscheidend sein. Das geplante Altersvorsorgedepot soll jungen Menschen ab 2027 den Vermögensaufbau fürs Alter erleichtern - mit staatlicher Förderung und den Chancen des Kapitalmarkts.Kapitalmarktorientierte Altersvorsorge stößt bei jungen Menschen auf große Zustimmung: 75 Prozent der 18- bis 29-jährigen Erwerbstätigen befürworten laut einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK eine stärkere kapitalmarktorientierte Altersvorsorge. Daran knüpft das neue Altersvorsorgedepot an, das zum 1. Januar 2027 startet: Die Beiträge werden am Kapitalmarkt angelegt und der Vermögensaufbau zusätzlich durch staatliche Zulagen unterstützt.Früher starten, stärker profitierenDer größte Vorteil liegt in der Zeit. Wer bereits in jungen Jahren beginnt, fürs Alter vorzusorgen, gibt dem eigenen Geld Jahrzehnte, um zu wachsen. Schon kleine monatliche Beiträge können durch den Zinseszinseffekt über die Jahre deutlich an Wert gewinnen und ein beachtliches Vermögen aufbauen.Hinzu kommt die staatliche Förderung. Anders als beim klassischen Spar- oder Tagesgeldkonto arbeitet nicht nur das selbst eingezahlte Geld für die Zukunft. Staatliche Zuschüsse erhöhen den Sparbetrag und damit die Grundlage für den langfristigen Vermögensaufbau.Die Förderung orientiert sich künftig an den eigenen Einzahlungen:- Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr- Kinderzulage von bis zu 300 Euro jährlich pro Kind- Einmaliger Berufseinsteiger-Bonus von 200 Euro für alle, die vor ihrem 25. Geburtstag einen Vertrag abschließenBeispielrechnung: So viel kann die Förderung ausmachenWie sich die Zulagen auswirken können, zeigt ein Beispiel: Eine 20-jährige Berufseinsteigerin zahlt monatlich 40 Euro, also 480 Euro pro Jahr, in ihr Altersvorsorgedepot ein. Zusätzlich erhält sie:- 210 Euro staatliche Grundzulage- 200 Euro Berufseinsteiger-BonusIm ersten Jahr fließen damit insgesamt 890 Euro in den Vertrag. Auch danach stockt die staatliche Zulage den Sparbeitrag Jahr für Jahr auf. Nach 20 Jahren summieren sich 9.600 Euro Eigenbeiträge und 4.400 Euro staatliche Förderung auf insgesamt 14.000 Euro. Hinzu kommen mögliche Erträge aus Kapitalmarktanlagen und Kinderzulagen.Mehr als ein ETF-SparplanJeder Förder-Euro erhöht beim Altersvorsorgedepot den Sparbeitrag und kann langfristig zusätzlich Erträge schaffen. Die staatliche Förderung stärkt damit den Vermögensaufbau von Anfang an. Genau darin unterscheidet sich das Altersvorsorgedepot von einem klassischen ETF-Sparplan. Dieser bietet zwar ebenfalls Kapitalmarktchancen, allerdings fließen staatliche Zulagen dort nicht mit ein.Digitale Anlageplattformen ermöglichen den Zugang zu geförderten Kapitalmarktprodukten. Für eine langfristige Altersvorsorge sind jedoch nicht nur die passenden Produkte entscheidend, sondern auch Fragen zur Förderung, zur individuellen Vorsorgestrategie und zur finanziellen Absicherung im Ruhestand. Die DEVK unterstützt ihre Kundinnen und Kunden dabei mit persönlicher Beratung, begleitet sie bei der langfristigen Planung und bietet neben dem zeitlich begrenzten Auszahlplan auch die lebenslange Rentenzahlung an. So erhalten gerade junge Menschen Orientierung bei einem Thema, mit dem sie sich oft zum ersten Mal intensiver beschäftigen.DEVK-Vorstand Dr. Michael Zons:"Wer fürs Alter vorsorgt, sollte mehr bekommen als nur einen Sparplan. Die DEVK verbindet Kapitalmarktchancen mit staatlichen Zulagen, persönlicher Beratung und einer lebenslangen Rente. So wird aus einer Geldanlage echte Altersvorsorge."Welche Altersvorsorge-Lösung passt?Menschen, die früh mit der Altersvorsorge beginnen, haben unterschiedliche Erwartungen. Die einen möchten möglichst einfach starten, andere ihre Kapitalanlage aktiv gestalten. Manche legen besonderen Wert auf Sicherheit. Deshalb bietet die DEVK verschiedene Lösungen, die sich an den persönlichen Zielen und der individuellen Risikobereitschaft orientieren.Die DEVK-DepotRente Basis ermöglicht einen einfachen Einstieg in die staatlich geförderte Kapitalmarktvorsorge. Das Anlagekonzept ist bereits vorgegeben und eignet sich besonders für alle, die bequem starten möchten. Interessierte können die Lösung ab dem 1. Januar 2027 online oder im persönlichen Beratungsgespräch abschließen.Mit der DEVK-DepotRente Chance erhalten Kundinnen und Kunden mehr Freiraum bei der Kapitalanlage. Sie können ihre Vorsorge individueller ausrichten und beispielsweise Fonds- oder ETF-Lösungen wählen. Auch nachhaltige Anlagen stehen zur Verfügung. Wer Wert auf zusätzliche Sicherheit legt, findet mit der DEVK-DepotRente Garantie ein Angebot mit garantierten Leistungen und einer Beitragsgarantie von 80 oder 100 Prozent.Die beiden Varianten mit erweitertem Gestaltungsspielraum werden voraussichtlich ab April 2027 verfügbar sein. Wer sich bereits heute über die Möglichkeiten der geförderten Altersvorsorge informieren möchte, kann sich schon jetzt in einer DEVK-Geschäftsstelle persönlich beraten lassen.Aus kleinen Beiträgen kann Großes werdenDer Ruhestand mag für viele junge Erwerbstätige noch weit entfernt erscheinen. Doch genau jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Weichen für später zu stellen. Wer früh startet, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil: Je länger Zeit, Förderung und Kapitalmarkt wirken können, desto größer sind die Chancen auf finanzielle Spielräume im Alter.Alles Wissenswerte rund um die Altersvorsorge für junge Menschen gibt es unter: www.devk.de/av-einsteigerWeitere Pressefotos: Pressemitteilung (https://www.devk.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/altersvorsorgedepot-junge-menschen-16-10-2026)Die DEVK Versicherungen zählen zu den größeren Versicherern Deutschlands. Vor 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet, betreuen heute rund 7.500 Mitarbeitende im Innen- und Außendienst bundesweit etwa 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Dazu gehören auch 577.000 Mitglieder aus der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt verwaltet die DEVK rund 14,7 Millionen Verträge in allen Versicherungssparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer. Für ihre hohe Finanzstärke erhält die DEVK von den Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's jeweils die Bewertung "A+" mit stabilem Ausblick.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMelanie StaudtRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1806E-Mail: melanie.staudt@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6372210