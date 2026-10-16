Der DAX wird zum Handelsstart am Freitag bei rund 25 500 Punkten erwartet. Nach den jüngsten Kursverlusten greifen die Anleger bei Technologieaktien wieder zu. Bereits an der Wall Street und an den asiatischen Börsen wurden die niedrigeren Kurse für gezielte Käufe genutzt. Unterstützung liefern die rückläufigen Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, die sich wieder der Marke von fünf Prozent angenähert haben.

Von einer grundlegenden Entspannung kann allerdings noch keine Rede sein. Die hohen Energiepreise bleiben angesichts der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der gestörten Lieferketten ein erheblicher Belastungsfaktor. Die zuletzt überraschend stark gestiegenen US-Verbraucher- und Erzeugerpreise haben gezeigt, wie schnell sich der Energiepreisschock auf die Inflation übertragen kann. Die Anleger bekommen damit zwar etwas Entlastung vom Anleihemarkt, die Inflationsrisiken bleiben aber unverändert hoch.

Auffällig ist zudem, dass die Erholung erneut von Technologiewerten getragen wird. Zyklische Branchen bleiben dagegen weitgehend außen vor. Die Anleger kaufen damit nicht den gesamten Markt, sondern setzen gezielt auf die bisherigen Wachstumstreiber. Eine technische Gegenbewegung nach deutlichen Kursverlusten ist allerdings noch keine nachhaltige Trendwende.

Mangels wichtiger Konjunkturdaten dürfte der Handel zum Wochenschluss vergleichsweise ruhig verlaufen. Entscheidend wird sein, ob sich die Entspannung bei den Anleiherenditen fortsetzt und die Erholung auf weitere Branchen übergreift. Für den DAX zeichnet sich aus technischer Sicht eine Handelsspanne zwischen 25 350 und 25650 Punkten ab.

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