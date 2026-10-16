30-faches Sonnenlicht und mehr als 10% Wirkungsgrad: Warum Sparc Hydrogen jetzt auf Südeuropa zielt

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Bei direkter solarer Wasserstoffproduktion entscheiden zwei Stellschrauben darüber, wie viel Wasserstoff am Ende entsteht: die Leistungsfähigkeit des verwendeten Materials und die Menge an Sonnenenergie, die auf dieses Material trifft. Sparc Hydrogen versucht an beiden gleichzeitig zu arbeiten. CEO Alana Barlow beschreibt den Ansatz so: "Es gibt im Wesentlichen zwei Hebel für unseren Wasserstoffausstoß: wie effizient die Materialien Sonnenlicht in Wasserstoff umwandeln und wie viel Sonnenlicht wir auf diese Materialien konzentrieren können."
In Roseworthy kann Sparc Hydrogen das Sonnenlicht bereits um das 10-, 20- oder sogar 30-Fache konzentrieren. Gleichzeitig wurden in Zusammenarbeit mit SunHydrogen (ISIN: US86738R1086) im Labor Materialien mit einem Solar-to-Hydrogen-Wirkungsgrad von mehr als 10% getestet. Jetzt geht es darum, beide Hebel zusammenzubringen - und daraus eine Technologie zu entwickeln, die auch außerhalb Australiens ein wirtschaftlich interessantes Einsatzgebiet finden könnte.
10-, 20- oder 30-fache Sonne verändert die Materialrechnung
Die Konzentration des Sonnenlichts ist mehr als ein technisches Detail. Ein klassischer Ansatz zur direkten solaren Wasserspaltung kann mit einfacher Sonneneinstrahlung arbeiten. Sparc Hydrogen bündelt die Strahlung dagegen über seine Linear-Fresnel-Anlage auf den Reaktor.
"Indem wir das Licht zehn-, zwanzig- oder sogar dreißigfach in unseren Reaktor konzentrieren, können wir mit demselben Volumen an fortschrittlichem Wasserspaltungsmaterial mehr Wasserstoff produzieren", sagt Barlow. Je höher der Output pro eingesetzter Materialmenge ausfällt, desto stärker kann sich die Wirtschaftlichkeit der späteren Anlage verändern.
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