Die Navigation mit Satellitensystemen wie GPS wird zunehmend gezielt gestört. Was steckt dahinter - und was wären die Alternativen? GPS-Störungen Flugzeugbesatzungen haben im Baltikum praktisch täglich mit Störungen der Satellitennavigation zu kämpfen. Auch der Schiffsverkehr leidet zunehmend unter dieser Art von Cyberattacken. Laut einer polnischen Studie war die Satellitennavigation in der Ostsee im vergangenen Sommer zeitweise nur zu 83 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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