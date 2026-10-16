Sieben Handelstage in Folge ging es für Chipwerte zuletzt abwärts. Nicht einmal starke Quartalszahlen von TSMC konnten den Trend stoppen. Die Sorge der Anleger gilt dabei weniger der Nachfrage als den Zinsen: Nach einem heißen US-Inflationswert wird die Finanzierung der gewaltigen KI-Investitionen teurer, und genau das trifft eine Branche, die zu großen Teilen auf Pump wächst. Viele Anleger fragen sich jetzt, wohin mit dem Geld. Der klassische Kandidat wäre Gold. Doch das Edelmetall hat in diesem Jahr als sicherer Hafen enttäuscht. Vom Rekordhoch im Januar bei über 5.600 Dollar ist es rund ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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