Nordex lieferte ein starkes Q3: Umsatz plus 28% auf 2,19 Mrd. Euro, EBITDA plus 104% auf 278 Mio. Euro und damit 15% über Konsens; der freie Cashflow erreichte 379 Mio. Euro. Bessere Service-Margen, Projektabwicklung und geringere Risikovorsorge veranlassen den Konzern, die EBITDA-Margenzielspanne 2026 von 8-11% auf 11,5-12,5% anzuheben. Jefferies erhöht folglich die Gewinnschätzungen 2026/27 um 14/9% und das Kursziel von 60 auf 63 Euro - rund 60% über dem aktuellen Kurs von 39,30 Euro. Mit einem 2027er-KGV von 13,4, 11,5% Free-Cashflwow-Rendite und erwarteten 2,1 Mrd. Euro Nettocash per Ende 2027 ist die Bewertung moderat.
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