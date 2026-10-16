München (ots) -- Brian und sein Vater Rollo ziehen in Folge 3 und 4 ins Camp - und sorgen für neue Flirtfantasien und taktische Unruhe- Düstere Grabkammern, eine mysteriöse Bewohnerin und ein widerlicher Leichenschmaus stellen die Couples auf die Probe- "CoupleChallenge - Halloween Edition" jeden Freitag zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEIDas Camp bekommt in Episode 3 und 4 Zuwachs - und damit neue Gründe für schlaflose Nächte. Brian, bekannt aus "Are You The One - Realitystars in Love", und sein Vater Rollo mischen die Runde der Ruhelosen auf. Während Jenny neues Perfect-Match-Potenzial entdeckt, sehen Jerry und Chris ihre Pläne in Gefahr. Doch zwischen einer rätselhaften Exit-Challenge, unheimlichen Begegnungen und einem makabren Gruppen-Dinner bleibt wenig Zeit, sich mit den Neuankömmlingen vertraut zu machen. "CoupleChallenge - Halloween Edition" jeden Freitag zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Mit Brian und seinem Vater Rollo zieht ein neues Zweierteam in die Wälder Sachsens! Sie sind nicht nur Vater und Sohn, sondern auch beste Freunde und ein eingespieltes Team: Beide bringen Bundeswehr-Erfahrung mit und sind bis heute sportlich aktiv. Das Duo fürchtet weniger den Grusel als die Aussicht, von den anderen früh als starke Konkurrenz wahrgenommen zu werden. Und das Vater-Sohn-Gespann bringt sofort Bewegung in die Campdynamik: Jenny sieht den Wald vor lauter Perfect-Match-Potenzial kaum noch, während bei Jerry und Chris die Alarmglocken läuten. Die beiden empfinden den Zuwachs als akute Gefahr für ihren Masterplan.Am nächsten Tag wartet bereits die nächste Bewährungsprobe. In der Exit-Challenge müssen zwei Couples in ägyptischen Grabkammern ein Rätsel lösen, das ihnen einiges abverlangt. Zwischen düsterer Kulisse und rauchenden Köpfen wird selbst die Quersumme zum Mysterium. Für Lena und Umut kommt erschwerend hinzu, dass sie sich schon im Vorfeld in die Haare geraten. Wer geht siegreich aus der Exit-Challenge hervor?Auch im Camp nimmt der Spuk neue Formen an. Eine mysteriöse Bewohnerin mit sehr speziellen Bedürfnissen sorgt für zusätzliche Aufregung und stellt die Couples vor ungewohnte Herausforderungen. Besonders Valencia findet immer weniger Ruhe und sieht im Camp zunehmend Gespenster. Aber nicht alles, was durch die Zelte geistert, ist übernatürlicher Natur: Taktische Absprachen und taktlose Unterstellungen heizen die Stimmung weiter an.Bei der Gruppenchallenge wird es schließlich besonders ungemütlich. Während ein Teil der Gruppe unter die Erde gebracht wird, wartet auf die anderen ein widerlicher Leichenschmaus. Bei dieser Dinnerparty dürfte so manchem der Appetit vergehen. Und auch danach ist keine Entspannung in Sicht: Die nächste Nominierung steht bevor - samt unheimlicher Einflussnahme aus dem Jenseits ..."CoupleChallenge - Halloween Edition" jeden Freitag zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Folge 3 und Folge 4 starten am 16. Oktober auf RTL+. Das Format wird von RTL Studios produziert.Weitere Infos und Pressefotos finden Sie hier: CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fcouplechallenge-das-staerkste-team-gewinnt&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C8370af4126084236d4ff08df2473f97d%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639269752669137655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qeIV57HK9Q9WTXvK7ybV%2FN29OB6k3LXqxUM6kIrc9X4%3D&reserved=0).Über "CoupleChallenge - Halloween Edition":"CoupleChallenge - Halloween Edition" ist ein Spin-off des Reality-Formats "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, treten in einem düsteren Halloween-Setting gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen von Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das unterlegene Couple muss die Show verlassen. Zusätzlich sorgen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, Schreckmomente und absurde Flüche für besondere Herausforderungen im Camp.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6372244