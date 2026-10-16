Auf der gestrigen CIRA-Konferenz gab es ein Keynote-Gespräch mit Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Ragnick (das siehst du im Foto oben). Ich finde, er hat die Parallelen zu Unternehmen mit Teamaufstellung, Führungsaufgabe und Fehlerkultur sehr gut gezogen. "Wir sollten nicht vornherein Gründe finden, wieso etwas nicht geht", sollten sich einige hinter die Ohren schreiben. Für mich hatte die Konferenz der Investor-Relations-Verantwortlichen einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer