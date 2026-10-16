München (ots) -
Der BEEKEEPER sticht wieder zu: Jason Stathams explosives Action-Spektakel geht in die zweite Runde!
Nach dem sensationellen weltweiten Erfolg des ersten Teils meldet sich Jason Statham, der gnadenloseste Rächer des internationalen Actionkinos, nun endlich mit der heiß erwarteten Fortsetzung zurück: THE BEEKEEPER 2. Für alle Fans stahlharter Action im unverwechselbaren Statham-Style ist der Film schon jetzt DAS Must-See zum Jahresauftakt 2027! THE BEEKEEPER 2 - ab 14. Januar 2027 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.
Nach dem sensationellen Erfolg des ersten Teils, der Platz 1 der deutschen Kinocharts belegte, kommt zum Jahresauftakt 2027 das heiß erwartete Sequel THE BEEKEEPER 2 in die Kinos: Jason Statham garantiert erneut als unerbittlicher Rächer Adam Clay ein erstklassiges Action-Feuerwerk.
Neben Jason Statham ("Mutiny", "Meg 2 - Die Tiefe") kehren auch Jeremy Irons ("Zack Snyder's Justice League") als Wallace Westwyld, Emmy Raver-Lampman ("The Umbrella Academy") als FBI-Agentin Verona Parker, Bobby Naderi ("Bright") als ihr Partner Agent Matt Wiley und Jemma Redgrave ("Doctor Who") als US-Präsidentin Jessica Danforth in ihre Rollen zurück. Neu mit dabei sind Pom Klementieff ("Guardians of the Galaxy"), Yara Shahidi ("Grown-ish") und der Profi-Wrestler und Schauspieler Adam Copeland ("Vikings").
Pressekontakt:
PR (Print, TV, Hörfunk):
AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS
Simone Bachofner & Rueya Guercan
Tel: 030 / 61 20 30 - 70
E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.de
Rueya.Guercan@aim-pr.de
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PURE ONE
Paul Siwasch
Tel.: +49 152 52745502
E-Mail: paul.siwasch@pure-one.com
Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6372278
Der BEEKEEPER sticht wieder zu: Jason Stathams explosives Action-Spektakel geht in die zweite Runde!
Nach dem sensationellen weltweiten Erfolg des ersten Teils meldet sich Jason Statham, der gnadenloseste Rächer des internationalen Actionkinos, nun endlich mit der heiß erwarteten Fortsetzung zurück: THE BEEKEEPER 2. Für alle Fans stahlharter Action im unverwechselbaren Statham-Style ist der Film schon jetzt DAS Must-See zum Jahresauftakt 2027! THE BEEKEEPER 2 - ab 14. Januar 2027 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.
Nach dem sensationellen Erfolg des ersten Teils, der Platz 1 der deutschen Kinocharts belegte, kommt zum Jahresauftakt 2027 das heiß erwartete Sequel THE BEEKEEPER 2 in die Kinos: Jason Statham garantiert erneut als unerbittlicher Rächer Adam Clay ein erstklassiges Action-Feuerwerk.
Neben Jason Statham ("Mutiny", "Meg 2 - Die Tiefe") kehren auch Jeremy Irons ("Zack Snyder's Justice League") als Wallace Westwyld, Emmy Raver-Lampman ("The Umbrella Academy") als FBI-Agentin Verona Parker, Bobby Naderi ("Bright") als ihr Partner Agent Matt Wiley und Jemma Redgrave ("Doctor Who") als US-Präsidentin Jessica Danforth in ihre Rollen zurück. Neu mit dabei sind Pom Klementieff ("Guardians of the Galaxy"), Yara Shahidi ("Grown-ish") und der Profi-Wrestler und Schauspieler Adam Copeland ("Vikings").
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