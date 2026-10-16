Die Almonty-Aktie ist derzeit nichts für schwache Nerven. Der Wolframproduzent gehört zu den Erfolgsgeschichten im Rohstoffsektor der vergangenen Jahre. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea steigt man zu den führenden westlichen Produzenten des kritischen Rohstoffs auf. Kursrücksetzer haben sich in der Vergangenheit immer wieder als Kaufchancen herausgestellt. So auch aktuell? Der CEO gab zuletzt jedenfalls einen optimistischen Ausblick. Kommende Woche wird ein historischer Meilenstein erreicht. Eine Kaufchance sehen Analysten auch bei TKMS. Aus ihrer Sicht ist die Seitwärtsbewegung seit dem IPO nicht gerechtfertigt. Zuletzt hat sich TKMS erneut einen weiteren milliardenschweren Auftrag gesichert. Die Aktie von Vonovia notiert nach dem Rückgang um 30 % im laufenden Jahr auf dem Niveau von 2023. Zinsangst und Enteignungsunsicherheit belasten. In der Enteignungsthematik hat sich die Situation zuletzt zugespitzt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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