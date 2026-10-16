Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Bund hat eine neue Bundesanleihe (ISIN DE000BU27XXX/ WKN BU2702) mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,30% und werde einmal jährlich gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 15.11.2027, das Laufzeitende sei der 15.11.2033. Die Rendite bis zur Fälligkeit liege bei etwa 3,35%, berechnet mit einem Kurs von 99,67% vom 14.10.2026. Die Finanzagentur habe für den 18.11.2026 bereits eine Aufstockung um 3 Milliarden Euro angekündigt. Die Anleihe sei in Euro notiert, Anleger aus dem Euro-Raum würden deshalb kein Währungsrisiko tragen. Die kleinste handelbare Einheit liege bei 0,01 Euro. Die Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch und Moody's würden die Bundesrepublik mit der Bestnote AAA bzw. Aaa bewerten. (News vom 15.10.2026) (16.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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