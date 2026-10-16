Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erneut sind die Blicke der Marktteilnehmer in die USA gerichtet, denn dort stehen heute die Zahlen zur Industrieproduktion auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Andere wichtige Datenveröffentlichungen seien Fehlanzeige und auch Reden von EZB- oder Fed-Vertreter würden heute nicht mehr erwartet. In der Nacht habe Fed-Chef Warsh bereits klargestellt, dass er keine Signale über den zukünftigen geldpolitischen Kurs geben werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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