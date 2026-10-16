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Die Wall Street fing den Ausverkauf gestern auf. Der S&P 500 gewann 0,33 % auf 7.744 Punkte, der Dow 1,08 %, der Nasdaq lediglich 0,08 %. Belastend bleiben die amerikanischen Erzeugerpreise. Sie stiegen im September um 1,3 % zum Vormonat und um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Inflationsrisiken bleiben hoch.Asien versucht eine Gegenbewegung, wobei im Kospi Samsung und SK Hynix nur moderate Erholungen zeigen. Auch der japanische Nikkei legt zu. Der Rückgang der amerikanischen Anleiherenditen sorgt für Entlastung. Kurzfristig sind die Märkte techgnisch überverkauft. Der DAX / Old Economy zeigt relative Stärke.Nvidia-Chef Jensen Huang verteidigt CoreWeave. Der hochverschuldete Rechenzentrumsbetreiber benötige keine finanzielle Rettung durch Nvidia. Seine Finanzierungskosten würden sogar sinken. Bank of America bestätigte gestern die Kaufempfehlung mit Kursziel 140 Dollar. Mizuho senkte dagegen das Kursziel von 115 auf 88 Dollar und bleibt bei Neutral. Die Unsicherheit über die Finanzierung des KI-Ausbaus ist damit nicht beseitigt.TSMC liefert starke Zahlen. Der Quartalsgewinn stieg um 69 %, der Umsatz um 51 %. Die Nachfrage nach Hochleistungschips bleibt robust. Für 2027 plant das Management angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten allerdings vorsichtig.AIXTRON überraschte gestern nach Xetra-Schluss. Der Auftragseingang erreichte 275 Mio. Euro gegenüber 214,6 Mio. Euro Konsens (beeindruckend). Das operative Ergebnis lag bei 57 Mio. Euro, die EBIT-Marge bei 31 % (ebenso beeindruckend). Die Jahresprognose bleibt unverändert. INordex erhöhte am Abend die Gewinnprognose deutlich. Die erwartete EBITDA-Marge steigt von 8 bis 11 % auf 11,5 bis 12,5 %. Im dritten Quartal erreichte das EBITDA 278 Mio. Euro. Höhere Servicemargen und ein gut laufendes Projektgeschäft treiben die Profitabilität.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe