Die vorläufigen Q3-Zahlen von AIXTRON lagen über den Erwartungen. Der Auftragseingang erreichte EUR 275 Mio. und übertraf damit unsere Prognose von EUR 220-230 Mio. deutlich. Ein vorteilhafter Produktmix und eine starke operative Hebelwirkung ließen die EBIT-Marge auf 31% steigen, gegenüber unserer Schätzung von 26%. Die Ergebnisse stärken unsere Zuversicht hinsichtlich einer anhaltend hohen KI-getriebenen Nachfrage im Photonikbereich und veranlassen uns, unsere Margenschätzungen für 2026 sowie unsere Prognosen für 2027-28 moderat anzuheben. Allerdings könnten Engpässe in der Lieferkette das Umsatzwachstum insbesondere 2027 begrenzen. Nach der jüngsten Kurskorrektur ist die Bewertung auf rund 15,5x EV/EBIT 2027E gesunken, verglichen mit rund 19x zum Zeitpunkt unserer Q3-Vorschau. Damit bietet sich ein attraktiverer Einstieg in den laufenden Investitionszyklus im Photonikbereich. Wir erhöhen unser Kursziel von EUR 43,00 auf EUR 45,00 und bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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