Von 34.000 auf 300.000 Unzen Gold: Dieser Produzent will in die nächste Liga!

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Heliostar Metals will seine Goldproduktion bis 2030 nahezu verzehnfachen. Im Interview erklärt Entwicklungschef Stephen Soock, wie die Einnahmen aus zwei bestehenden Minen den Aufbau neuer Projekte finanzieren sollen. Ein anhaltend hoher Goldpreis könnte das Wachstum zusätzlich beschleunigen und Heliostar den Aufstieg zu einem mittelgroßen Goldproduzenten ermöglichen.
Heliostar Metals will seine Goldproduktion bis 2030 nahezu verzehnfachen. Im Interview erklärt Entwicklungschef Stephen Soock, wie die Einnahmen aus zwei bestehenden Minen den Aufbau neuer Projekte finanzieren sollen. Ein anhaltend hoher Goldpreis könnte das Wachstum zusätzlich beschleunigen und Heliostar den Aufstieg zu einem mittelgroßen Goldproduzenten ermöglichen.
Zwei Minen sollen das Wachstum bezahlen
Heliostar produzierte 2025 rund 34.000 Unzen Goldäquivalent. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen daraus 300.000 Unzen pro Jahr werden. Soock bezeichnet das Unternehmen als "organisch finanzierten
Entwickler": Die laufenden Minen La Colorada und San Agustin sollen das Kapital für neue Projekte erwirtschaften und eine starke Verwässerung der Aktionäre vermeiden.
Der Zeitpunkt spielt Heliostar in die Karten. Das Unternehmen habe sein Portfolio 2023 und 2024 günstig übernommen und anschließend vom starken Goldpreis profitiert, erklärte Soock. Doch während in einem steigenden Markt fast jede Goldaktie zulege, werde nun die Umsetzung entscheidend: Welche Unternehmen können tatsächlich neue Minen bauen?
Ana Paula wird zum entscheidenden Test
Das Schlüsselprojekt heißt Ana Paula. Die geplante Untertagemine soll nach dem Hochlauf etwa 101.000 Unzen Goldäquivalent jährlich produzieren. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie nennt
nachhaltige Gesamtkosten von 1.011 US-Dollar je Unze. Die kommerzielle Produktion ist für 2028 vorgesehen.
Vor der Bauentscheidung muss Heliostar drei Hürden nehmen: Machbarkeitsstudie, Genehmigung und Finanzierung. Die Studie soll im zweiten Quartal 2027 fertig werden. Etwa zur Jahresmitte könnte die endgültige Investitionsentscheidung folgen. Noch vor Ende 2028 will das Unternehmen das erste Gold gießen.
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