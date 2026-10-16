Hersteller Anbernic bringt einen neuen Handheld auf den Markt, der deinen alten Nintendo 3DS ersetzen könnte. Statt sich nur auf Nintendo-Games zu beschränken, kann der Handheld auch Playstation-, Xbox- und Steam-Spiele nutzen. Sehnst du dich auch nach den alten Zeiten des Nintendo 3DS zurück? Schon seit 2020 stellt Nintendo den Handheld nicht mehr her. Fans blieb also bisher nur die Option, den Handheld immer mal zu entstauben und alte Nintendo-Games ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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