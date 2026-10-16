DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo verkauft tschechische Plattform
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo verkauft tschechische Plattform
Wien (pta000/16.10.2026/09:45 UTC+2)
Wien, 16.10.2026. CA Immobilien Anlagen AG hat heute den Verkauf der tschechischen Plattform unterzeichnet. Das Closing der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen erfolgen.
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Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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October 16, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)