Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 19.10.2026
- (Nr. 371) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2026
- (Nr. N071) Frauen in Führungspositionen und Regierungen in Deutschland und der EU, Jahr 2025
Dienstag, 20.10.2026
- (Nr. 372) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2026
- (Nr. 373) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2026
- (Nr. 374) Umsatz im Gastgewerbe, August 2026
- (Nr. 43) Zahl der Woche zum Weltnudeltag (25.10.2026): Produktion von Nudeln in der EU, Jahr 2025
Mittwoch, 21.10.2026
- (Nr. N072) Wirtschaftsbeziehungen und Bevölkerungsbewegungen zwischen Deutschland und Russland, 1. Halbjahr 2021 - 1. Halbjahr 2026
Freitag, 23.10.2026
- (Nr. 375) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
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Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6372366
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Montag, 19.10.2026
- (Nr. 371) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2026
- (Nr. N071) Frauen in Führungspositionen und Regierungen in Deutschland und der EU, Jahr 2025
Dienstag, 20.10.2026
- (Nr. 372) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2026
- (Nr. 373) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2026
- (Nr. 374) Umsatz im Gastgewerbe, August 2026
- (Nr. 43) Zahl der Woche zum Weltnudeltag (25.10.2026): Produktion von Nudeln in der EU, Jahr 2025
Mittwoch, 21.10.2026
- (Nr. N072) Wirtschaftsbeziehungen und Bevölkerungsbewegungen zwischen Deutschland und Russland, 1. Halbjahr 2021 - 1. Halbjahr 2026
Freitag, 23.10.2026
- (Nr. 375) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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