Für das dritte Quartal erwarten wir bei Siltronic eine weitere sequenzielle Verbesserung mit einem Umsatzanstieg von rund 4% auf EUR 335 Mio. und einer EBITDA-Marge von 22,5%. Aufgrund der weiterhin hohen Abschreibungen dürfte das EBIT jedoch deutlich negativ bleiben. Über die Quartalszahlen hinaus stützen die zunehmende Angebotsverknappung bei 300mm-Wafern, die Erholung der 200mm-Nachfrage sowie die verbesserten Preisverhandlungen unsere Erwartung einer deutlicheren Ergebnisverbesserung ab 2027. Diese dürfte sich allerdings nur schrittweise in den Ergebnissen niederschlagen, da bestehende langfristige Lieferverträge (LTAs) erst nach und nach zu höheren Preisen neu verhandelt werden. Nach dem jüngsten Kursrückgang auf Mitte EUR 60.00 wird Siltronic nun mit weniger als dem 6,5-Fachen des für 2027 erwarteten EV/EBITDA gehandelt und bietet damit trotz verbleibender Unsicherheiten hinsichtlich des Erholungstempos wieder attraktives Kurspotenzial. Wir bestätigen daher unser Kursziel von EUR 85,00 und stufen die Aktie von HOLD auf BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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