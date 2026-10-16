Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Finnland gibt eine Staatsanleihe (ISIN CH1613989XXX/ WKN A4E13V) im Volumen von bis zu 125 Millionen Schweizer Franken heraus, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 1,100% und werde einmal jährlich gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 28.10.2027, die Laufzeit ende am 28.10.2036. Handelbar sei die Anleihe ab einem Nominalwert von 5.000 Schweizer Franken. Die Rendite bis zur Fälligkeit liege bei etwa 1,04%, berechnet mit einem Kurs von 100,57% vom 14.10.2026. Weil die Anleihe in Schweizer Franken notiert sei, würden Euro-Anleger neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen. Moody's bewerte Finnland mit Aa1 und stabilem Ausblick. (News vom 15.10.2026) (16.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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