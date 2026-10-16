LOS ANGELES, USA (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - INIU, eine weltweit führende Marke im Bereich Ladetechnik, expandiert mit "INIU Outdoor" und seiner ersten "Rugged Series" in den Bereich der Outdoor-Stromversorgung. Die professionelle Produktserie für die Stromversorgung draußen uns unterwegs bietet verlässlichen Schutz, eine leichte Konstruktion, Schnellladen und netzunabhängiges Laden mit Solarstrom und ist speziell für Wanderungen, Camping und anspruchsvollere Outdoor-Abenteuer konzipiert. Außerdem wird INIU Outdoor gemeinsam mit der globalen Fitnessplattform Strava eine "100-Minute Outdoor Challenge" (https://ots.de/kVPMZq) veranstalten, um die Marke in den aktiven Outdoor-Communities noch bekannter zu machen.Zur "Rugged Series" gehören die Powerbanks "Rugged 10000" und "Rugged 20000" und das "Solar Panel 28W". Die Powerbanks verfügen über Staub- und Wasserschutz der Schutzklasse IP67 und wurden gemäß MIL-STD-810G 516.6 einem Falltest aus 1,2 Metern Höhe unterzogen - halten also nachweislich Regen, Staub und versehentliches Herunterfallen bei Outdoor-Aktivitäten stand.Weitere Pluspunkte dieser Serie sind ihre starke Ladeleistung und ihre Mobilität. Das Modell "Rugged 10000" wiegt etwa 195,7 Gramm und unterstützt Schnellladen mit 45 W über zwei USB-C-Ports. Das "Rugged 20000" wiegt etwa 353,2 Gramm, unterstützt Schnellladen mit bis zu 65 W und verfügt zusätzlich über einen USB-A-Anschluss. Die Produktserie kann eine Vielzahl von Geräten mit Strom versorgen, darunter Smartphones, Kameras, GPS-Geräte, Drohnen und leichte Laptops. Der automatische Niedrigstrommodus passt den Ladevorgang zudem an Geräte mit geringer Stromaufnahme wie Ohrhörer an.Für den Einsatz bei Nacht und im netzunabhängigen Betrieb verfügt die Rugged-Serie über eine integrierte Beleuchtung, einen abnehmbaren Karabinerhaken und ein Standard-Stativgewinde (1/4"-20). Die Powerbanks lassen sich zur Aufladung mit Solarenergie zudem mit dem 28-W-Solarpanel kombinieren. Die Serie ist mit dem 18-Layer SmartProtect System ausgestattet und bietet als zusätzliche Sicherheit eine fünfjährige Garantie.Nach dem aktuellen Zeitplan wird INIU Outdoor Rugged 10000 ab dem 9. Oktober 2026 bei Amazon (https://amzn.to/4ALp2Zx) und im offiziellen INIU-Shop (https://bit.ly/4haSujS) erhältlich sein. Informationen zum Kauf von der Rugged 20000 und des Solar Panel 28W werden später bekannt gegeben. INIU wurde 2014 gegründet und hat seitdem mehr als 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 174 Ländern beliefert. Die Produkte des Unternehmens wurden mit dem iF Design Award, dem Red Dot Award und dem CES Innovation Award ausgezeichnet und von führenden Medien in Listen der besten Powerbanks aufgeführt. Während INIU Outdoor seine Präsenz im Outdoor-Bereich als offizieller Energiepartner der American Hiking Society weiter ausbaut, markiert die Rugged Series den ersten Schritt hin zu einem umfassenden Energie-Ökosystem für Outdoor-Abenteuer jeder Art.Pressekontakt:Shenshen Zhang+1 606-220-6170Original-Content von: INIU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183642/6372397