GUTEN MORGEN MEINE DAMEN UND HERREN,
gestern haben wir einen möglichen Paradigmenwechsel an den Aktienmärkten diskutiert. Heute verfolgen wir diesen Gedanken weiter. Denn die zunehmende Schwäche vieler KI-Aktien dürfte mehr sein als eine gewöhnliche Kurskorrektur.
Das frei werdende Kapital muss aber nicht zwangsläufig den Aktienmarkt verlassen. Es könnte vielmehr in Unternehmen fließen, die bislang im Schatten des KI-Booms standen. Gesucht sind solide Geschäftsmodelle, attraktive Bewertungen und möglichst berechenbare Gewinne. Besonders interessant erscheinen uns Unternehmen, die auch bei hartnäckiger Inflation und hohen Zinsen ihre Ertragskraft behaupten können. Nach unseren gestrigen Empfehlungen folgen heute drei weitere, die wir fü besonders interessant halten. Die finden Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
gestern haben wir einen möglichen Paradigmenwechsel an den Aktienmärkten diskutiert. Heute verfolgen wir diesen Gedanken weiter. Denn die zunehmende Schwäche vieler KI-Aktien dürfte mehr sein als eine gewöhnliche Kurskorrektur.
Das frei werdende Kapital muss aber nicht zwangsläufig den Aktienmarkt verlassen. Es könnte vielmehr in Unternehmen fließen, die bislang im Schatten des KI-Booms standen. Gesucht sind solide Geschäftsmodelle, attraktive Bewertungen und möglichst berechenbare Gewinne. Besonders interessant erscheinen uns Unternehmen, die auch bei hartnäckiger Inflation und hohen Zinsen ihre Ertragskraft behaupten können. Nach unseren gestrigen Empfehlungen folgen heute drei weitere, die wir fü besonders interessant halten. Die finden Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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