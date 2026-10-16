Nordex hat vorläufige Q3-Zahlen vorgelegt, die als hervorragend zu bezeichnen sind: Der Umsatz stieg um 28% yoy und lag damit im Rahmen der Erwartungen, während das EBITDA mit EUR 278 Mio. unsere Schätzungen um 21% übertraf. Die EBITDA-Marge weitete sich gegenüber dem Vorjahr um 470 Bp auf 12,7% aus, gestützt durch höhere Margen im Servicegeschäft und eine reibungslose Projektabwicklung. Der Free Cashflow erhöhte sich auf EUR 379 Mio. nach EUR 149 Mio. im Q3 25. Nordex hob die Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 auf 11,5-12,5% an (zuvor: 8-11%), bestätigte jedoch die Umsatzprognose von EUR 8,2-9,0 Mrd. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf Skaleneffekte, höhere Serviceumsätze und eine verbesserte Kapazitätsauslastung. Der bereits zuvor gemeldete Auftragseingang stieg in Q3 um 29,5 % yoy und stützt damit den Ausblick. Wir heben unsere kurz- bis mittelfristigen Profitabilitätsschätzungen an, bleiben jedoch vorsichtig, was die Fortschreibung des aktuellen Wachstums und der aktuellen Margen über einen längeren Zeitraum betrifft, da die Windindustrie stark zyklisch ist. Wir bestätigen unser BUY-Rating und erhöhen das Kursziel auf EUR 47,00 (zuvor: EUR 44,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





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