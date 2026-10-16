WUHU, China, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 19. Oktober wird der LEPAS L6 EV von Shanghai aus zur "LEPAS Global Elegance Drive" aufbrechen und damit den Startschuss für seine allererste weltweite Reise im Zeichen des eleganten Fahrvergnügens geben. Die Testfahrt, die im Rahmen des Chery International User Summit 2026 stattfindet, markiert den offiziellen Auftakt der ersten LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. 34 "Elegant Driving Ambassadors" aus 15 Ländern nehmen an der zweitägigen Reise mit einer Übernachtung teil, um den L6 EV unter unterschiedlichen Straßenbedingungen zu testen.

Nach seiner offiziellen Markteinführung in Thailand im Juli dieses Jahres, wo er bei den Kunden vor Ort und in den Medien für sein Fahrgefühl im Stadtverkehr großes Lob erhielt, wird der LEPAS L6 EV nun weltweit eingeführt. Der L6 EV, der als "Intelligent Urban Living SUV" positioniert ist, zeichnet sich durch ein unverwechselbares Design und einen von der Natur inspirierten, technologisch ausgefeilten Innenraum mit großzügigem, komfortablem Platzangebot aus. Sein effizienter elektrischer Antrieb, das auf Komfort ausgelegte Fahrgestell, das ADAS und das intelligente Parkassistenzsystem ermöglichen eine mühelose Steuerung, Kontrolle und Souveränität bei alltäglichen Fahrten. Auch die Reichweite und die Schnellladefunktionen ermöglichen längere Fahrten. Die bevorstehende Fahrt wird diese Eigenschaften verdeutlichen und zeigen, wie sich der L6 EV unter verschiedenen Straßenbedingungen bewährt.

Die Fahrt von Shanghai nach Wuhu führt den LEPAS L6 EV durch Stadtstraßen, über Überlandautobahnen, Seestraßen und kurvenreiche Bergstraßen, wodurch seine Geländegängigkeit auf die Probe gestellt wird. Die "Elegant Driving Ambassadors" werden während der ausgedehnten Testfahrt das Ansprechverhalten, die Fahrerassistenzsysteme, den Fahrkomfort, die Reichweite und die Ladeleistung des L6 EV bewerten. Eine Abfolge von Kurven und wechselnden Steigungen bietet Gelegenheit, das Fahrverhalten zu beurteilen, während das Einparken an ungewohnten Orten das Fahrverhalten auf die Probe stellt und dabei die intelligente Einparkhilfe besonders zur Geltung kommt. Ausgehend von unterschiedlichen Fahrumgebungen und Erwartungen werden die Botschafter Rückmeldungen aus erster Hand zu den Funktionen geben, die in ihren Märkten am wichtigsten sind. Dies soll LEPAS helfen, die globalen Nutzeranforderungen besser zu verstehen und als Grundlage für die zukünftige gemeinsame Produktentwicklung zu nutzen.

Diese Erkenntnisse werden zudem zu den Diskussionen und zur gemeinsamen Gestaltung im Rahmen der ersten "LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" beitragen und neue Perspektiven für die Vision von LEPAS hinsichtlich einer eleganten, selbstbewussten und gelassenen Mobilität eröffnen. Unter dem Motto "TOGETHER IN ELEGANCE" werden Nutzer weltweit die NEV-Mobilitätslösungen von LEPAS hautnah erleben, Ideen austauschen und die neuesten intelligenten Technologien von Chery Auto, darunter die AiMOGA-Roboter, kennenlernen. Durch die Integration von Robotik und Automobiltechnik in praxisnahe Anwendungen werden sie neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft und ein stilvolles Leben entdecken.

Über LEPAS

LEPAS ist die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, die sich der Schaffung eleganter Mobilitätserlebnisse für Nutzer weltweit verschrieben hat. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Geleitet von seiner globalen Philosophie "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" setzt sich Chery Auto dafür ein, nachhaltige Mobilität durch kontinuierliche Innovation und globale Zusammenarbeit voranzutreiben.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/