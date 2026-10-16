"Es wird teurer" Der Zinsanstieg ist zurück und mit ihm wächst der Druck auf die internationalen Kreditmärkte. In der zweiten Septemberhälfte sorgten höhere Staatsanleiherenditen und ein hohes Primärmarktangebot für eine Ausweitung der Kreditaufschläge. Die EZB und die US-Notenbank Fed haben ihre Leitzinsen jeweils um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die Botschaft ist klar: Die Finanzierung an den Kapitalmärkten wird wieder teurer, und Investoren verlangen angesichts der gestiegenen Unsicherheit eine genauere Risikobewertung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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