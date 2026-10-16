Nordex: Von der Krise zur Ernte - warum die Aktie jetzt liefert. Eine Erfolgsstory in der gebeutelten Windenergiebranche. Während Projektentwickler und Betreiber an der Börse reihenweise enttäuschen und deren Aktien einbrechen, kann Nordex operativ immer mehr überzeugen - und der Aktienkurs sollte so auch irgendwann Freude machen? Jahrelanger Umbau zahlt sich aus - Hauptaktionär hält die Fäden. In der Krise konnte nordex sich auf die Hilfe des spanischen Hauptaktionärs verlassen, jetzt sollte dieser auch überproportional profitieren. Die Nordex Group hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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