Jefferies stuft Verbio auf Buy hoch und hebt das Kursziel auf 42 Euro. Die teure Ausbauphase ist beendet, nun sollen höhere CO2-Quotenpreise und starke Biodieselmargen Gewinne treiben. Die Prognose wirkt zu vorsichtig. Jefferies wechselt bei Verbio die Seite. Die Analysten der US-Investmentbank stufen den Biokraftstoffhersteller von Hold auf Buy hoch und schrauben das Kursziel von 36 auf 42 Euro nach oben. Gemessen am Schlusskurs von 26,82 Euro vor Erscheinen der Studie ergibt sich daraus ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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