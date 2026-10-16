Metas neues Modell Muse Spark Open läuft offline auf dem Mac - allerdings nicht auf jedem beliebigen Apple-Computer. Man braucht vorzugsweise eine Konfiguration des Mac Studio, die es noch gar nicht gibt. Im KI-Rennen hat Meta zuletzt aufgeholt. Dem Unternehmen von Mark Zuckerberg ist mit Muse offenbar ein echter Hit gelungen, steht die App für den KI-Agenten doch seit Wochen auf Platz 1 der Download-Charts im US-App-Store. Muse kann Mails abarbeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n