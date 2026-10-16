Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die LfA Förderbank Bayern hat eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro aufgelegt (ISIN DE000LFA2XXX/ WKN LFA257), so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,750% und werde einmal jährlich gezahlt, die erste Zinszahlung erfolge am 07.10.2027. Das Laufzeitende sei der 07.10.2033. Die Stückelung liege bei 1.000 Euro. Die Rendite bis zur Fälligkeit liege bei etwa 3,78%, berechnet mit einem Kurs von 99,83% vom 14.10.2026. Moody's bewerte die Anleihe mit Aaa, dem höchsten Rating. Da die Anleihe in Euro begeben sei, entfalle das Währungsrisiko für Euro-Anleger. (News vom 15.10.2026) (16.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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