Original-Research: Steico SE - von Montega AG



16.10.2026 / 11:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Steico SE Unternehmen: Steico SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.10.2026 Kursziel: 30,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3 zeigt mit zweistelliger Marge die erwartete Stabilisierung



STEICO hat am 13.10. nach Börsenschluss den 9M-Zwischenbericht 2026 vorgelegt und die Guidance konkretisiert.



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Spürbares Wachstum von gedämpfter Basis: In Q3 erzielte STEICO ein Erlöswachstum von 8,9% yoy auf 100,7 Mio. EUR, wobei das Vorjahresquartal durch verlängerte Lieferzeiten als Folge eines Brandvorfalls im Werk Gromadka ausgebremst worden war. Gegenüber Q2/26 fiel die Topline um 4,5% geringer aus. Dieses wurde jedoch noch durch Aufholeffekte aus dem witterungsbedingt schwachen ersten Quartal begünstigt. In Summe rangiert STEICO nach 9M mit einem Konzernerlös i.H.v. 301,0 Mio. EUR (+3,2% yoy) im Rahmen unserer Erwartungen und der Guidance. Details zur Geschäftsentwicklung in den einzelnen Produktbereichen wurden mit der Zwischenmitteilung wie üblich nicht bekannt gegeben.



Operative Marge wieder zweistellig: Das EBIT lag in Q3 mit 10,3 Mio. EUR um 29,7% über Vorjahr und auch deutlich über dem Q2-Niveau (8,4 Mio. EUR). Die EBIT-Marge fiel mit 10,3% (bezogen auf den Umsatz) wieder knapp zweistellig aus (Vj.: 8,6%; Q2/26: 8,0%), bewegte sich aufgrund anhaltend hoher Energie- und Rohstoffkosten aber noch weit unter früheren Niveaus. Nach 9M stand ein operatives Ergebnis von 24,9 Mio. EUR zu Buche (-14,4% yoy).



Guidance konkretisiert: Den Markt für Holzfaser-Dämmstoffe sieht STEICO weiterhin durch Überkapazitäten und Preisdruck geprägt und das Bauvolumen trotz einer steigenden Zahl an Baugenehmigungen noch durch den Genehmigungseinbruch in 2023/2024 sowie die insgesamt schleppende Hochbaukonjunktur belastet. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Vorstand für 2026 hinsichtlich des avisierten Erlöswachstums mit +0 bis 4% yoy zwar etwas optimistischer (zuvor: -2 bis +4% yoy), kappte die EBIT-Prognose jedoch am oberen Ende auf nun 30,6 bis 35,0 Mio. EUR (zuvor: 30-38 Mio. EUR). Dies entspräche einer EBIT-Marge von 8,0 bis 8,8% (zuvor: 8,0% bis 9,5%; bezogen auf die Gesamtleistung). Beides deckt sich mit unseren bisherigen Erwartungen.



Fazit: STEICO hat u.E. ein solides Q3 hinter sich und zeigte mit der Rückkehr auf ein zweistelliges Margenniveau die erwartete Stabilisierung. Wenngleich auf Gesamtjahressicht mit einem Ergebnisrückgang zu rechnen ist, erachten wir die schwache Kursentwicklung (YTD: -21,0%) als stark überzogen. STEICO ist ein profitabler Weltmarktführer in einer attraktiven Nische des zyklischen Bausektors, die strukturellen Markttreiber und den Investment Case sehen wir als voll intakt an. Angesichts des aus fundamentaler Sicht nicht nachvollziehbaren Bewertungsniveaus (KBV: 0,6x) bekräftigen wir das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 30,00 EUR.







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