

EQS-Media / 16.10.2026 / 11:45 CET/CEST

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 16. Oktober 2026

OLB holt Johannes Knolle als Head of Acquisition Finance Renommierter Fachmann kommt von der DZ Bank

Ausbau des Marktsegments im Fokus Die Akquisitionsfinanzierung zählt bei der OLB zu den erfolgreichsten Wachstumsfeldern im Geschäftssegment Corporates & Diversified Lending. Jetzt ist der Bank selbst eine wichtige Akquisition gelungen: Johannes Knolle übernimmt zum 1. Januar 2027 die Position des Head of Acquisition Finance. In den vergangenen zwölf Jahren war Johannes Knolle Head of Acquisition and Leverage Finance bei der DZ Bank. Bei der OLB folgt er auf Christian Rothhardt, der die Bank im Juli 2026 verlassen hatte. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Johannes Knolle von unserem Kurs und den weiteren Plänen der OLB zu überzeugen", sagt OLB-Vorstandsmitglied Chris Eggert, der als CIO das Segment Corporates & Diversified Lending verantwortet, "er ist ein absolut anerkannter und stark vernetzter Fachmann. Mit seiner Expertise und hohen Motivation wird er maßgeblich zum Ausbau der Akquisitionsfinanzierung und zur Weiterentwicklung des gesamten Geschäftssegments Corporates & Diversified Lending beitragen." Johannes Knolle leitete die Akquisitionsfinanzierung der DZ Bank seit Ende 2014. Im Jahr 2011 war er als Director zur DZ Bank gewechselt, nachdem er vorher bei Houlihan Lokey im Financial Restructuring engagiert war. Bereits zuvor hatte er unter anderem bei der UniCredit sowie der Dresdner Kleinwort mehrjährige Erfahrungen im Bereich Acquisition- and Leveraged Finance gesammelt. In der Akquisitionsfinanzierung der OLB wird Johannes Knolle ein Team von etwa 30 Mitarbeitenden führen. Per 31. Dezember 2025 belief sich das Finanzierungsvolumen der Sparte auf mehr als zwei Milliarden Euro. Johannes_Knolle_designated_OLB_Head-of-AQF Über die OLB Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende. Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten: Ansprechpartner für Medien: Oldenburgische Landesbank AG

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Schlagwort(e): Finanzen



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