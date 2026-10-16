Getränkehersteller | Teska: Fliegender Roadster | Alcoa: Starke Zahlen | Aixtron: Die Wende?
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|ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel runter auf 42 Euro
| HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute...
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|12:15
|Aixtron Aktie auf Achterbahnfahrt: Analysten sehen noch viel Potenzial
|Nach einem Kurseinbruch um 12,7 Prozent am Vortag dreht die Aixtron Aktie heute wieder deutlich nach oben und gewinnt aktuell 5,26 Prozent auf 32,61 Euro - Grund sind besser als erwartete Quartalszahlen...
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|11:54
|Getränkehersteller | Teska: Fliegender Roadster | Alcoa: Starke Zahlen | Aixtron: Die Wende?
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|11:54
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterindustrie-Ausrüsters...
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|11:54
|Aktien Frankfurt: Dax schüttelt KI- und Zinssorgen vorerst ab
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngst vorherrschenden Bedenken vieler Investoren am Aktienmarkt in puncto Zinsumfeld und Finanzierung von KI-Investitionen haben am Freitag spürbar nachgelassen. Der Dax...
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|11:54
|Getränkehersteller | Teska: Fliegender Roadster | Alcoa: Starke Zahlen | Aixtron: Die Wende?
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|10:54
|Why Alcoa Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
|09:29
|Alcoa posts net income, free cashflow gains in Q3: NYSE- and ASX-listed bauxite, alumina and aluminium producer Alcoa Corporation ...
|08:53
|Aluminiumunternehmen: Alcoa überrascht: Günstige Aktie, starker Gewinn - doch es gibt einen Haken
|© Foto: SOPA Images - Sipa USAAlcoa übertrifft die Gewinnerwartungen, die Aktie legt nachbörslich zu. Nach dem Kurssturz lockt eine niedrige Bewertung. Doch JPMorgan bleibt bei "Halten" - eine Entwicklung...
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|03:12
|Alcoa anticipates up to $315M from Massena East deal while targeting $500M-$1B asset monetization by 2030
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