Baden-Baden (ots) -Bekanntgabe der Nominierten des Deutschen Dokumentarfilmpreises 2026 / Verleihung beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg am 12.11.2026Zehn Dokumentarfilme aus über 70 Einreichungen standen auf der Shortlist für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2026. In allen drei Kategorien - Hauptpreis, Förderpreis und Musikfilmpreis - stehen jetzt die drei Nominierten fest, ausgewählt von zwei unabhängigen Jurys. Die Verleihung findet am 12. November 2026 im Rahmen der Award Ceremony des 75. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) statt, die Nominierten hat der SWR heute auf der Programmpressekonferenz des IFFMH in Mannheim bekannt gegeben.Der Deutsche DokumentarfilmpreisZusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) vergibt der SWR seit 2009 den Deutschen Dokumentarfilmpreis (zuvor Baden-Württembergischer Dokumentarfilmpreis). Der Hauptpreis wird von SWR und MFG unter Beteiligung der LFK (Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg) gestiftet und ist mit 20.000 Euro dotiert. Einen Förderpreis in Höhe von 3.000 Euro vergibt das Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. (HDF). Über den Haupt- und Förderpreis entscheidet eine Jury aus fünf Repräsentant:innen des Film- und Kunstschaffens. Der Musikfilmpreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro dotiert und wird vom SWR gestiftet. Über diesen Preis befindet eine eigene Fachjury.Nominierungen in der Kategorie Hauptpreis:- "Achtundzwanzig - Der Weg entsteht im Gehen", Regie: Cornelia Grünberg- "All My Sisters", Regie: Massoud Bakhshi- "Zirkuskind", Regie: Julia Lemke / Anna KochNominierungen in der Kategorie Förderpreis:- "Fassaden", Regie: Alina Cyranek- "Sabat - Ein Diplomat verschwindet", Regie: Anna Maria Beeck- "Where The Waves Took Her", Regie: Jana StalleinNominierungen in der Kategorie Musik:- "Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan", Regie: Jermain Raffington / Julian Brimmers- "Ich will alles. Hildegard Knef", Regie: Luzia Schmid- "Primadonna or Nothing", Regie: Juliane SauterJury Deutscher Dokumentarfilmpreis Kategorie Hauptpreis und FörderpreisAdriana Altaras (Schauspielerin und Schriftstellerin), Daniel Abma (niederländischer Filmregisseur / Preisträger des Hauptpreises des Deutschen Dokumentarfilmpreis 2025), Dunja Ramadan (Korrespondentin für die Arabische Welt beim SPIEGEL), Franz Böhm (Deutscher Regisseur und Filmproduzent / Gewinner des Hauptpreises des Deutschen Dokumentarfilmpreises 2022), Martin Thür (österreichischer Fernsehjournalist und Moderator, ORF)Jury Deutscher Dokumentarfilmpreis Kategorie MusikProf. Fola Dada (Sängerin, Komponistin, Gesangslehrerin und Hochschuldozentin), Clara Stella Hüneke (Regisseurin, Autorin, Gewinnerin des Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Musik 2025), Jan Heck (Regisseur, Gewinner des Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Musik 2024)Deutscher Dokumentarfilmpreis: Die ShortlistAus dieser Shortlist wurden die drei Nominierten für den Hauptpreis Deutscher Dokumentarfilmpreis ausgewählt:- "Achtundzwanzig - Der Weg entsteht im Gehen", Regie: Cornelia Grünberg- "All My Sisters", Regie: Massoud Bakhshi- "Das fast normale Leben", Regie: Stefan Sick- "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb", Regie: Igor Plischke- "Fassaden", Regie: Alina Cyranek- "I Am What I Am - Stolz, eine Frau zu sein", Regie: Sagi Bornstein / Udi Nir"- "Palliativstation", Regie: Philipp Döring- "Splitter aus Licht", Regie: Mila Teshaieva / Marcus Lenz- "Where The Waves Took Her", Regie: Jana Stallein- "Zirkuskind", Regie: Julia Lemke / Anna KochVerleihung im Rahmen des Internationalen Filmfestivals Mannheim-HeidelbergDie Preise werden am 12. November im Rahmen der Award Ceremony des 75. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) im Karlstorbahnhof Heidelberg vergeben.Informationen unter http://swr.li/deutscher-dokumentarfilmpreis-2026-die-nominierungenNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle "Deutscher Dokumentarfilmpreis": Telefon 0711 929 14003, E-Mail: dokumentarfilmpreis@swr.dePressekontakt SWR: Daniela Kress, Telefon 07221 929-23800, E-Mail: daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6372487