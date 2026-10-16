Alphabet greift für seine KI-Ambitionen tief in die Tasche. Seit Oktober zahlt der Google-Mutterkonzern monatlich rund 920 Millionen US$ an SpaceX, um zusätzliche Rechenleistung zu erhalten. Insgesamt könnte der Vertrag ein Volumen von rund 30 Milliarden US$ erreichen. Die Alphabet-Aktie notiert aktuell bei 349,22 US$. Trotz der gewaltigen Investitionen sehen Analysten im Durchschnitt rund +22% Kurspotenzial. Doch ist das Unternehmen bei einer Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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