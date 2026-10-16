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DZ Bank
16.10.2026 12:11 Uhr
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Webinar - KI-Korrektur im Oktober - kommt jetzt die Jahresendrallye?

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - KI-Korrektur im Oktober - kommt jetzt die Jahresendrallye?

KI- und Chip-Aktien stehen plötzlich kräftig unter Druck. Ausgehend von den Märkten in Fernost fallen einzelne Werte teils zweistellig. Doch fundamental liefert der KI-Sektor weiterhin beeindruckende Wachstumszahlen während extreme Sentimentwerte und sinkende US-Anleiherenditen zugleich die Basis für eine Gegenbewegung schaffen könnten.

Daher stellt sich jetzt die Frage: Kaufchance oder Beginn einer größeren Korrektur?

Das analysieren Nicolas Saurenz (Saurenz Finance) und Stefan Riße (ACATIS Investment) exklusiv im Trading-Webinar am Montag, 19. Oktober um 19:00 Uhr.

Themen:

  • Nvidia, Micron und der Chipsektor
  • Wie nachhaltig ist der KI-Boom?
  • Bewertungen, Zinsen und Finanzierung
  • Sentiment und Markttechnik
  • Kommt die Jahresendrallye?

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Nicolas Saurenz, Saurenz Finance
  • Stefan Riße, ACATIS Investment


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