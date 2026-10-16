Mainz (ots) -Vier Frauen, vier Lebenswege: Fabienne, Lisa, Laura und Steffi sind mit 14 Jahren ungewollt schwanger geworden - und entschieden sich für ihr Kind. Nun sind sie 28, fest verankert im Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Die Langzeitdokumentation "Achtundzwanzig - Der Weg entsteht im Gehen" begleitet die vier Frauen und erzählt von ihren harten Kämpfen, von bitteren Trennungen, aber auch von neuen Lieben, der Freude über Geschwisterkinder und von ihrer beruflichen Entwicklung. Zu sehen ab Montag, 19. Oktober 2026, in der 3satMediathek, sowie am gleichen Tag um 22.25 Uhr im linearen Programm.Seit 15 Jahren begleitet Filmautorin Cornelia Grünberg Fabienne, Lisa, Laura und Steffi. Nach "Vierzehn - Erwachsen in neun Monaten" (2012) und "Achtzehn - Wagnis Leben" (2014) zeichnet der neue Film "Achtundzwanzig - Der Weg entsteht im Gehen"die Entwicklungen der jungen Frauen weiter nach. Offen und authentisch reflektieren die inzwischen Achtundzwanzigjährigen darüber, was es heißt, in dieser Gesellschaft Frau und Mutter zu sein. Während "Teenie-Mütter" in den Medien oftmals problematisiert werden, zeigt der Film die Stärke dieser Frauen und ihre positive Einstellung zum Muttersein. Auch ihre inzwischen 14-jährigen Kinder kommen im Film zu Wort.KontaktBei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Britta Schröder per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de und schroeder.b@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/achtundzwanzig-der-weg-entsteht-im-gehen) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satdokumentarfilmzeit-achtundzwanzig-der-weg-entsteht-im-gehen) zu "Achtundzwanzig - Der Weg entsteht im Gehen".- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Dokumentarfilm "Achtundzwanzig - Der Weg entsteht im Gehen" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in).- Auch der Vorgängerfilm "Achtzehn - Wagnis Leben" ist ab Montag, 19. Oktober 2026, in der 3satMediathek zu sehen.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6372521