Am 16.10.1923 legten Walt und Roy Disney den Grundstein für eines der erfolgreichsten Unterhaltungsunternehmen der Welt. Aus einer kleinen Zeichentrickproduktion wurde ein Imperium aus Filmklassikern, Freizeitparks, Fernsehsendern und Streamingdiensten. Doch hundert Jahre nach seiner Gründung steht Disney vor einer neuen Herausforderung: Im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums muss selbst Mickey Mouse beweisen, dass Magie und wirtschaftlicher Erfolg auch im digitalen Zeitalter zusammenpassen.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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