Datum der Anmeldung:
14.10.2026
Aktenzeichen:
B9-103/26
Unternehmen:
MaxM BidCo DE GmbH (D) (Nordic Capital-Gruppe), Erwerb von 84 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH (D)
Produktmärkte:
Maklerpool, Versicherungsmakler
14.10.2026
Aktenzeichen:
B9-103/26
Unternehmen:
MaxM BidCo DE GmbH (D) (Nordic Capital-Gruppe), Erwerb von 84 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH (D)
Produktmärkte:
Maklerpool, Versicherungsmakler
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