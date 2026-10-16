Datum der Anmeldung:
14.10.2026
Aktenzeichen:
B6-67/26
Unternehmen:
1. Presse-Vertrieb Herman Trunk GmbH & Co. KG, München (D); 2. Jost GmbH & Co. KG, München (D); Gründung der Gemeinschaftsunternehmen: -Melo/Jost Vorschalt GmbH -Melo/Jost Vorschalt GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
Großhandel mit Zeitungen Zeitschriften und Büchern
14.10.2026
Aktenzeichen:
B6-67/26
Unternehmen:
1. Presse-Vertrieb Herman Trunk GmbH & Co. KG, München (D); 2. Jost GmbH & Co. KG, München (D); Gründung der Gemeinschaftsunternehmen: -Melo/Jost Vorschalt GmbH -Melo/Jost Vorschalt GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
Großhandel mit Zeitungen Zeitschriften und Büchern
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