Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmärkte geben derzeit ein gemischtes Bild ab, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank, in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".Der Nahostkonflikt und die hohen Ölpreise würden die Finanzmärkte in Atem halten und Sorgen vor erneutem Inflationsdruck schüren. Diplomatische Signale hätten zwar zwischenzeitlich für Entspannung gesorgt, eine nachhaltige Beruhigung sei jedoch nicht in Sicht. Parallel würden die Zweifel an der Rendite der hohen KI-Investitionen wachsen. Auch in Europa würden Frankreichs Staatsfinanzen und die Warnungen der Notenbanken vor hartnäckiger Inflation wenig Anlass zur Entwarnung geben. Trotzdem seien die Aktienmärkte weitgehend stabil geblieben; S&P 500 und Nasdaq hätten zwischenzeitlich sogar neue Allzeithochs erreicht. Mit dem Start der Berichtssaison würden nun die Geschäftsaussichten und insbesondere die Monetarisierung der KI-Investitionen in den Fokus rücken. In dieser Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell" ordne Wiedau die Entwicklungen ein und zeige, welche Signale sie für die Märkte setzen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de