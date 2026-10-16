Frankfurt am Main (ots) -Neues IB-Projekt "Pflegecoach" soll Einarbeitung verbessern und Fachkräfte langfristig bindenDer Internationale Bund (IB) (https://www.internationaler-bund.de/) hat gemeinsam mit dem Unternehmen Innovation Pflegen (https://www.innovation-pflegen.de/) das Projekt "Pflegecoach" (https://www.internationaler-bund.de/pflegecoach) gestartet. Ziel ist es, die Einarbeitung und Integration neuer Pflegekräfte zu verbessern und gleichzeitig das Wissen berufserfahrener Mitarbeitender gezielt zu nutzen. Dafür entwickeln die Projektpartner eine Fortbildung, die erfahrene Pflegekräfte auf ihre neue Rolle als Pflegecoach vorbereitet. Das zweijährige Projekt richtet sich an Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser und ist für die teilnehmenden Einrichtungen grundsätzlich kostenfrei.Der Einstieg in eine neue Pflegeeinrichtung (https://www.internationaler-bund.de/ueber-uns/angebote-und-dienstleistungen/angebote-fuer-aeltere-menschen) bringt viele Herausforderungen mit sich. Neben fachlichen Aufgaben müssen sich neue Mitarbeitende mit Abläufen, Strukturen und ihrem Team vertraut machen.Erfahrungswissen nutzen und neue Mitarbeitende unterstützenMit dem Projekt "Pflegecoach" sollen erfahrene Pflegekräfte berufsbegleitend qualifiziert werden, um neue Kollegen*Kolleginnen während der Einarbeitung als feste Ansprechpersonen zu begleiten. Gleichzeitig eröffnet die neue Rolle langjährig Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Kompetenzen einzubringen und weiterzuentwickeln."Der demografische Wandel und der steigende Fachkräftebedarf stellen die Pflege vor große Herausforderungen. Pflegekräfte zu finden, ist das eine. Sie zu halten, das andere. Umso wichtiger ist es, neue Mitarbeitende von Anfang an gut zu begleiten und zu unterstützen. Mit dem Projekt Pflegecoach wollen wir dafür das wertvolle Erfahrungswissen langjähriger Pflegekräfte nutzen und gleichzeitig ihre berufliche Weiterentwicklung fördern", sagt Thiemo Fojkar, Vorstandsvorsitzender des IB.Wie läuft das Projekt ab?Das Projekt richtet sich an Einrichtungen und Träger mit Beschäftigten in Pflegeberufen, darunter ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Fachkliniken.Zu Beginn ermitteln der IB und die teilnehmenden Einrichtungen gemeinsam den jeweiligen Bedarf und klären, welche Mitarbeitenden sich für die Rolle als Pflegecoach eignen. Anschließend werden die ausgewählten Pflegekräfte berufsbegleitend qualifiziert und stehen neuen Kollegen*Kolleginnen in der Praxis bei Fragen zur Seite. Regelmäßiger Austausch und die Reflexion ihrer Erfahrungen sind ebenfalls Bestandteil des Projekts.Die Fortbildung und das Konzept werden in verschiedenen Einrichtungen erprobt und anschließend ausgewertet. Ziel ist es, die Rolle des Pflegecoaches langfristig in den Einrichtungen zu verankern.Das Projekt "Pflegecoach" wird im Rahmen des Programms "Wandel der Arbeit sozialpartnerschaftlich gestalten: weiter bilden und Gleichstellung fördern (https://www.esf.de/portal/DE/ESF-Plus-2021-2027/Foerderprogramme/bmas/wandel_der_Arbeit.html)" durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert. Es läuft bis zum 31. August 2028.Interessierte Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser finden weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme hier: Projekt Pflegecoach (https://www.internationaler-bund.de/pflegecoach)Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43905/6372571