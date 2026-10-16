Der September war ein bitterer Monat für die FlatexDegiro-Aktie: Der Kurs durchschlug gleich drei bedeutende Haltezonen. Zeitweise ist das Papier des Online-Brokers auf das Niveau des seit Ende 2022 bestehende Aufwärtstrends zurückgefallen. Ist dieser robust genug den Kursrückgang zu stoppen? Für Stabilisierung könnte ein nun großes Aktienrückkaufprogramm sorgen. So als wären die charttechnischen Unterstützungen quasi nicht vorhanden. Die FlatexDegiro-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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