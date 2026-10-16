Ist dir schon aufgefallen, dass die in London börsennotierte Investmentgesellschaft Partners Group Private Equity Limited abgewickelt wird? Die Beteiligungen des an der Londoner Börse gehandelten Fonds sollen schrittweise verkauft und die verfügbaren Erlöse an die Aktionäre zurückgezahlt werden. Betroffen ist wohlgemerkt dieses Anlagevehikel, nicht der Schweizer Vermögensverwalter Partners Group. Weil hier wird es spannend.Partner der EAMDenn der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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