Meschede-Grevenstein (ots) -- Deutliche Stärkung der Markenwahrnehmung- Gastronomische Veltins-Qualität vor Ort erlebbar- Reichweitenstarke Ergänzung zur VierschanzentourneeDie Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, baut ihr traditionelles Wintersportengagement konsequent aus und sichert sich ab sofort die Präsenz als Hauptsponsor bei einem der absoluten Flaggschiffe des internationalen Skispringens. "Mit dem Einstieg beim FIS Skisprung Weltcup in Willingen komplettieren wir unsere Skisprung-Events und schaffen mit diesem bedeutenden Weltcup eine konsequente Ergänzung zur Vierschanzentournee", so Fabian Veltins, Geschäftsführer Marketing der Brauerei C. & A. Veltins. Die frisch geschlossene, langfristige Partnerschaft ist für den Zeitraum von 2027 bis 2030 mit dem Sportrechtevermarkter Sportfive sowie in enger Zusammenarbeit mit dem ausrichtenden Skiclub Willingen vereinbart.Strategischer Meilenstein und starker Impuls im HeimatmarktMit diesem hochkarätigen Sponsoring schärft die Marke Veltins ihre strategische Ausrichtung im Wintersport und nutzt die internationale Strahlkraft der Disziplin zur nachhaltigen Stärkung der positiven Markenwahrnehmung. Zugleich setzt das Unternehmen einen kraftvollen Sponsoringimpuls direkt in seinem sauerländischen Heimatmarkt. Das emotionale Markenerlebnis für die Veltins-Kunden sowie Vertriebspartner erhält dadurch eine neue, noch intensivere Dimension.Von 29. bis 31. Januar 2027 Skisprung-Event der SuperlativeDas traditionelle Weltcup-Wochenende in Willingen begeistert jährlich Massen und lockt an den drei Veranstaltungstagen regelmäßig über 40.000 begeisterte Skisprungfans an die Mühlenkopfschanze. Für das Jahr 2027 ist der Weltcup vom 29. bis 31. Januar terminiert und verspricht ein hochklassiges Programm: Den Auftakt bildet am Freitag, 29. Januar, das spannende Mixed-Teamspringen, gefolgt von den hochkarätigen Einzelspringen der Herren am Samstag, 30. Januar, und Sonntag, 31. Januar. Neben den sportlichen Höchstleistungen an allen drei Tagen sorgt ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit den beliebten Partyveranstaltungen am Freitag- und Samstagabend für ausgelassene Festzelt-Atmosphäre im nordhessischen Wintersportort Willingen.Millionenpublikum vor den Bildschirmen"Die enorme mediale Strahlkraft des Events unterstreicht die dreitägige Live-TV-Übertragung in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF", ist Marketing-Geschäftsführer Fabian Veltins überzeugt. Mit einer durchschnittlichen täglichen Übertragungsdauer von 1:27 Stunden und beeindruckenden Einschaltquoten zwischen 1,4 und 3 Mio. Zuschauern pro Tag kann das Event vier Wochen nach der Vierschanzentournee, bei dem Veltins ebenfalls Sponsoringpartner ist, eine exzellente Bühne zur Markenwahrnehmung schaffen. Um diesen medialen Wert optimal zu nutzen, sichert sich die Brauerei umfassende TV-relevante Werberechte. An allen Wettkampftagen sorgen LED-Banden, Inflatables und der Trainerturm für reichweitenstarke TV-Bilder. Zusätzliche Exklusivität garantieren die Markenpräsenz auf der Startnummer am Samstag sowie die Platzierung an der Startinstallation und der In-run-Bande beim sonntäglichen Finale.Exklusives Ausschankrecht schafft GastronomiepräsenzFlankiert wird das Sponsoringpaket durch eine umfassende Gastronomiepräsenz vor Ort. So verfügt Veltins über ein exklusives Ausschankrecht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, wodurch die Besucher und Wintersportfans die Marken der Sauerländer Traditionsbrauerei vor Ort genießen können. Abgerundet wird die Partnerschaft durch exklusive Ticketkontingente für hochkarätige VIP-Bereiche sowie Publikumssektoren, die gezielt für die Markenaktivierung und den Austausch mit Partnern genutzt werden.Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24351/6372636