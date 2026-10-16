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FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anhebung der Jahresziele nach einem überraschend starken Quartal hat den Papieren von Nordex am Freitag kräftigen Rückenwind verliehen. Bis zum frühen Nachmittag verbuchten sie einen Zuwachs von 12,7 Prozent auf 39,28 Euro. Mit deutlichem Abstand lagen sie damit an der MDax -Spitze. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte gewann 1,8 Prozent.

Das jüngst etwas eingetrübte Chartbild hellt sich nun wieder merklich auf. Die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend ließen die Nordex-Papiere am Freitag ebenso hinter sich wie die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Verlauf. Mit in der Spitze gut 40 Euro kratzen sie zudem an der noch stärker beachteten 200-Tage-Linie, die relevant ist für den längerfristigen Trend.

Ein Händler sprach von einer beeindruckenden Entwicklung des Windturbinenbauers im dritten Jahresviertel. Die neuen Unternehmensziele lägen zudem über den Erwartungen am Markt. Nordex habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Analyst Constantin Hesse von Jefferies zu den Quartalszahlen.

Ähnlich argumentierte Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er erhöhte seine kurz- und mittelfristigen Gewinn- und Umsatzschätzungen sowie das Kursziel der Aktie von 44 auf 47 Euro, will aber vom aktuellen Wachstum und den Margen angesichts des zyklischen Charakters der Windkraftbranche nicht zu sehr auf die langfristige Entwicklung schließen./ajx/mis/jha/

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