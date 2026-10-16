Die Rheinmetall-Aktie hat am Freitag mit einem Plus von +5% auf 1.077 € die Spitze im Dax erobert. Seit dem Zwischentief am 8. Oktober summiert sich der Kursgewinn auf rund ein Fünftel. Getragen wird die Erholung von der Erwartung neuer Aufträge aus dem Bundeshaushalt. Damit stellt sich die Frage: Trägt diese Hoffnung den gesamten Rüstungssektor über den Jahreswechsel? Morgan Stanley liefert Impuls Den Anstoß für die Erholung gaben positive Kommentare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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