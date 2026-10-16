Das Analysehaus MPCM hat die Aixtron-Aktie am Freitag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel von 56 auf 42 € gesenkt. Eine Heraufstufung bei zugleich deutlich reduziertem Kursziel ist eine ungewöhnliche Kombination. Was wiegt für Anleger schwerer, das bessere Votum oder die niedrigere Messlatte? Auftragseingang überzeugt MPCM Analyst Malte Schaumann begründet die Hochstufung mit dem starken Auftragseingang im dritten Quartal. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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