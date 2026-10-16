

EQS-Media / 16.10.2026 / 14:11 CET/CEST





Die Partnerschaft wurde im Rahmen der MIPCOM in Cannes offiziell besiegelt. Ziel ist es, Studio-Know-how zu vermitteln und die internationale Zusammenarbeit im Bereich Film- und Fernsehproduktionen zu stärken. Die erste Bauphase des Shams Production Hub umfasst fünf speziell für Film- und Fernsehproduktionen konzipierte Tonstudios und soll im ersten Quartal 2027 beginnen. CANNES, Frankreich - Sharjah Media City (Shams) eine führende Freizonenbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate, und Origo Studios , einer der führenden Filmstudio-Komplexe Ungarns, haben auf der MIPCOM in Cannes eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung der Entwicklung des Shams Production Hub in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate, offiziell vereinbart. Im Rahmen der Vereinbarung wird Origo Studios ein dreistufiges Schulungs- und Wissenstransferprogramm durchführen, um das Shams-Team auf den Betrieb der Anlage nach internationalen Standards vorzubereiten. Das Schulungsprogramm umfasst Online-Sitzungen, praxisorientierte Schulungen bei Origo Studios in Budapest sowie die Betreuung und fachliche Unterstützung vor Ort in Sharjah. Das Programm umfasst Schulungen in den folgenden Bereichen: Studiobetrieb, Leitung der Ausstattung und Kulissenabteilung, Postproduktion, Geschäftsentwicklung und Vertrieb, Förderanreize für Filmproduktionen, Betrieb von Außensets und Studiogeländen, technische Infrastruktur, Unternehmensführung sowie nachhaltige Produktionsverfahren. Der Shams Production Hub wird fünf speziell für Film- und Fernsehproduktionen konzipierte Tonstudios umfassen, die jeweils rund 1.710 Quadratmeter groß sind. Die erste Bauphase soll im ersten Quartal 2027 beginnen. Die Partnerschaft baut zudem auf den wachsenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und Sharjah auf. Derzeit sind in der Sharjah Media City (Shams) 67 Unternehmen registriert, die von ungarischen Unternehmen und Investoren gegründet wurden oder betrieben werden. Davon sind 31 im Medienbereich tätig. Seine Exzellenz Rashid Abdalla Al Obad, Generaldirektor von Shams, erklärte: "Unsere Vision für den Shams Production Hub geht über die Entwicklung einer erstklassigen Infrastruktur für Film- und Fernsehproduktionen hinaus. Unser Ziel ist es, das nötige Know-how, die operativen Fähigkeiten und die Kontakte innerhalb der Branche aufzubauen, um Film- und Fernsehproduktionen von der Planung bis zum Abschluss umfassend zu begleiten. Durch die Zusammenarbeit mit Origo Studios kann unser Team von den Erfahrungen eines etablierten europäischen Studiobetriebs profitieren und dieses Wissen nach Sharjah übertragen. Gleichzeitig stärkt die Partnerschaft die Verbindungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den internationalen Märkten für Film- und Fernsehproduktionen. Dies spiegelt unser Engagement wider, ein nachhaltiges und global vernetztes Medien- und Kreativökosystem aufzubauen, das neue Chancen für Talente und Unternehmen schafft." Dr. Márta Fekszi Horváth, CEO von Origo Studios, erklärte: "Wir freuen uns, mit Sharjah Media City in einer wichtigen Phase der Entwicklung des Shams Production Hub zusammenzuarbeiten. Der Aufbau eines erfolgreichen Produktionsökosystems erfordert mehr als erstklassige Einrichtungen. Entscheidend sind auch betriebliches Know-how, praktische Erfahrung und ein umfassendes Verständnis der Film- und Fernsehbranche. Im Rahmen dieser Partnerschaft freuen wir uns darauf, unser Wissen und unsere Erfahrung mit dem Shams-Team zu teilen und es auf dem Weg zu einem Produktionszentrum zu unterstützen, das Film- und Fernsehproduktionen auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene gerecht wird. Wir sehen zudem großes Potenzial für einen weiteren Ausbau dieser Partnerschaft und möchten die Zusammenarbeit unserer Teams in betrieblichen und strategischen Entwicklungsfragen künftig weiter vertiefen." Die Vereinbarung schafft eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Studioentwicklung, technische Expertise, Wissensaustausch und mögliche internationale Film- und Fernsehproduktionen, vorbehaltlich einer entsprechenden Einigung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mr. Mohab Mazen mohab.mazen@shams.ae

Emittent/Herausgeber: Sharjah Media City (Shams)

Schlagwort(e): Entertainment



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