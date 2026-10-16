Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Sonntag, 18. OktoberJerewan/Armenien: UN-Biodiversitätskonferenz COP17 (bis 30. Oktober)Die 17. Vertragsstaatenkonferenz des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP17) wird am Sonntag um 17.30 Uhr mit einer feierlichen Zeremonie und einem anschließenden Empfang der armenischen Regierung eröffnet. Die Beratungen beginnen am Montag. Im Mittelpunkt steht eine Bilanz der bisherigen Umsetzung des globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal, der 2022 auf der COP15 vereinbart wurde. Die EU wird durch die Europäische Kommission vertreten und setzt sich gemeinsam mit den teilnehmenden Staaten und Organisationen dafür ein, die Umsetzung der vereinbarten Ziele voranzubringen, zusätzliche Finanzmittel zu mobilisieren und die wirksame Beteiligung indigener Völker und lokaler Gemeinschaften sicherzustellen. Die für Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft zuständige EU-Kommissarin Jessika Roswall leitet die Verhandlungen während des hochrangigen Segments am 27. und 28. Oktober. Am 27. Oktober stellt sie zudem die Initiative "Friends of Credits for Nature and Biodiversity" vor, die zusätzliche öffentliche, private und philanthropische Finanzmittel für den Schutz der biologischen Vielfalt mobilisieren soll. Die EU organisiert während der Konferenz außerdem mehrere Begleitveranstaltungen. Bereits am 16. Oktober vertrat Exekutiv-Vizepräsidentin Teresa Ribera die EU beim vorgeschalteten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs zur biologischen Vielfalt. Weitere Informationen auf der Website der COP17 (https://www.cbd.int/conferences/2026/leaders-summit) und auf den Seiten der Kommission (https://environment.ec.europa.eu/news/eu-delivering-cop17-nature-biodiversity-targets-2026-10-16_en?utm_source=chatgpt.com).Montag, 19. OktoberMünchen: Wohin geht unser Geld? - Investieren in was wichtig ist!Mit den Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034 stellt sich die Frage, wie die Finanzierung der EU künftig ausgestaltet werden soll. Viele Mitgliedstaaten fordern mehr Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation - doch folgen ihren Ambitionen auch finanzpolitische Taten? Und wer kontrolliert, wie europäische Mittel verwendet werden? Darüber diskutieren Expertinnen und Experten aus Politik, EU-Kommission und Verwaltung bei einer Fachdiskussion im Presseclub München. Der Europaabgeordnete Markus Ferber stellt in einer Keynote die Position des Europäischen Parlaments zum EU-Haushalt 2028-2034 vor. Es folgen Kurzstatements und eine Podiumsdiskussion mit Publikumsfragen. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch bei einem Imbiss. Die Veranstaltung findet von 11 bis 13 Uhr statt und wird auch per Livestream (https://www.youtube.com/live/QLJivuhhYTw) auf dem YouTube-Kanal des Europäischen Parlaments übertragen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Haushalt-MFR-Fachdiskussion) ist bis zum 16. Oktober erforderlich. Ort: Presseclub München, Marienplatz 22/IV, Eingang Rindermarkt, 80331 München. Weitere Informationen und das vollständige Programm hier (https://munich.europarl.europa.eu/de/munich/events/mfr-presseclub).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 22. Oktober)Laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-19_DE.html) beraten die Abgeordneten über Änderungen am Rechtsakt zu kritischen Rohstoffen sowie über Vereinfachungen im Umweltrecht. Dabei geht es u.a. um die vorübergehende Aussetzung bestimmter Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung für Abfälle, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Einwegkunststoffe, Batterien sowie Verpackungen (im Rahmen des sog. Omnibus-Paket VIII zum Umweltrecht). Zudem sind Erklärungen der Fraktionen zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut geplant. EBS überträgt die Plenartagung live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261019) ab 17 Uhr, ab 16.30 Uhr ist ein Pressebriefing vorgesehen.Luxemburg: Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und VerbraucherschutzDie für Beschäftigung und Sozialpolitik zuständigen Ministerinnen und Minister werden laut vorläufiger Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4367-2026-INIT/en/pdf) voraussichtlich eine Empfehlung zur Bekämpfung der Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt und der Obdachlosigkeit annehmen. Die Empfehlung ist eines der Ergebnisse des Europäischen Plans für erschwinglichen Wohnraum, den die Kommission im Dezember 2025 vorgelegt hat. Ein weiteres Thema ist der geplante Rechtsakt für hochwertige Arbeitsplätze und die Frage, wie ein soziales Europa am Arbeitsplatz gestärkt werden kann. Außerdem sind Schlussfolgerungen zur Gleichstellung als Motor für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der EU sowie ein Meinungsaustausch über die praktische Umsetzung europäischer Gleichstellungswerte geplant. Im Rahmen des Europäischen Semesters 2026 sollen die Kernbotschaften des Beschäftigungsausschusses und des Ausschusses für Sozialschutz zu den wichtigsten beschäftigungs- und sozialpolitischen Herausforderungen gebilligt werden. Bei einem informellen Mittagessen beraten die Ministerinnen und Minister zudem über mögliche EU-Maßnahmen zur Integration ausgegrenzter Personen in den Arbeitsmarkt. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261019) ab 16.30 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2026/10/19/).Dienstag, 20. OktoberEU-weit: Teilweise Anwendung der neuen EU-MaschinenverordnungAb dem 20. Oktober gelten Teile der neuen EU-Maschinenverordnung. Die Vorschriften modernisieren die Sicherheitsanforderungen für Maschinen und erfassen ausdrücklich auch softwaregesteuerte, autonome und KI-gestützte Systeme. Zudem werden die Konformitätspflichten für Hersteller präzisiert. Weitere Informationen hier (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4682019) und hier (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/882988/Entry%20into%20force%20or%20application%20of%20EU%20legislation%201%20October%20%E2%80%93%2031%20October%202026.pdf).Straßburg: Wöchentliche KommissionssitzungDas Kollegium der Kommissionsmitglieder befasst sich laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2580&lang=de) mit dem Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2027, dem Jahresbericht 2026 über Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung sowie mit einer neuen Arktisstrategie für die nördliche Nachbarschaft. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261020), weitere Informationen folgen in Kürze.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 22. Oktober)Am zweiten Sitzungstag stimmt das Europäische Parlament laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-20_DE.html) u.a. über eine öffentliche Schnittstelle zur Meldung entsandter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Durchsetzung von Fahr- und Fluggastrechten, den Pakt für den Mittelmeerraum, die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs und den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs ab. Am Nachmittag beraten die Abgeordneten über den EU-Haushalt 2027. Zudem stellt die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2027 vor. Weitere Themen sind das Erasmus+-Programm 2028-2034 sowie außenpolitische Fragen in Anwesenheit der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas. Auf dem Programm stehen außerdem eine Sitzung zur parlamentarischen Kontrolle und eine Fragestunde mit der Kommission. EBS überträgt die Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261020) ab 9 Uhr.Mittwoch, 21. OktoberBerlin: EU-Kommissar Valdis Dombrovskis beim Berlin Global Dialogue (bis 22. Oktober)EU-Kommissar Valdis Dombrovskis, zuständig für Wirtschaft und Produktivität sowie Umsetzung und Vereinfachung, nimmt am Berlin Global Dialogue 2026 teil. Unter dem Motto "Advancing Alliances for the New Era" bringt der Gipfel internationale Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierungen angesichts geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Fragmentierung und strategischer Abhängigkeiten neu ausgerichtet werden kann. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören u.a. Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, der tschechische Präsident Petr Pavel, der türkische Finanzminister Mehmet Simsek und der indische Handels- und Industrieminister Piyush Goyal. Ort: ESMT Berlin, Schlossplatz 1, 10178 Berlin. Weitere Informationen hier (https://www.berlinglobaldialogue.org/events/bgd2026?).Rottenburg a.d. Laaber: Wolfgang Bücherl bei Inbetriebnahme von EU-gefördertem UmspannwerkDas neue Umspannwerk Rottenburg-Süd im niederbayerischen Rottenburg a.d. Laaber wird heute um 14 Uhr symbolisch in Betrieb genommen. Es ist Teil des grenzüberschreitenden Projekts "Gabreta Smart Grids", das mit 100 Millionen Euro von der EU gefördert wird. Das Projekt beschleunigt die Digitalisierung des Verteilernetzes und stärkt die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien. Nach zweijähriger Bauzeit werden der Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH, Dr. Joachim Kabs, der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Wolfgang Bücherl, Leiter der für Bayern und Baden-Württemberg zuständigen Regionalvertretung der Europäischen Kommission, symbolisch den Startschuss für das Umspannwerk geben. Die technische Inbetriebnahme folgt voraussichtlich im Januar 2027. Pressekontakt: Sabine Berger, Pressesprecherin der Münchener Regionalvertretung der Europäischen Kommission, Tel. +49 152 0919 2820.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 22. Oktober)Im Mittelpunkt des dritten Sitzungstages steht laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-21_DE.html) eine Aussprache über die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober. Anschließend stimmen die Abgeordneten u.a. über den EU-Haushalt 2027, Hilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds für Malta, Italien, Portugal und Spanien, Unterstützung aus dem Europäischen Globalisierungsfonds für Finnland, das Programm "Pericles V" zum Schutz des Euro vor Fälschungen, die beschäftigungspolitischen Leitlinien der Mitgliedstaaten ab sowie einen Einwand gegen bestimmte genetisch veränderte Sojabohnen ab. Am Nachmittag stellt der Präsident des Europäischen Rechnungshofs, Tony Murphy, den Jahresbericht 2025 vor. Weitere Themen sind die Vereinfachung von Anforderungen und Verfahren für chemische Produkte sowie die UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya. EBS überträgt die Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261021) ab 9 Uhr.Donnerstag, 22. OktoberBerlin: Pressetermin - EU-Kommissar Valdis Dombrovskis besucht Fernheizwerk NeuköllnEU-Kommissar Valdis Dombrovskis, zuständig für Wirtschaft und Produktivität sowie Umsetzung und Vereinfachung, nimmt am Berlin Global Dialogue 2026 teil und besucht das Fernheizwerk Neukölln. Die Installation der ersten Großwärmepumpe im Neuköllner Fernwärmenetz wird aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) (https://reforms-investments.ec.europa.eu/recovery-and-resilience-facility-1_en?prefLang=de) im Rahmen des deutschen Aufbau- und Resilienzplans gefördert. Bei einem Rundgang informiert sich Dombrovskis gemeinsam mit Harald Flügel, Vorstand Technik der Fernheizwerk Neukölln AG, und Projektmanager Tim Fiedler über das Projekt. An der Führung nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie des Projektträgers Jülich teil. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen. Ort: Fernheizwerk Neukölln AG, Thiemannstraße 36, 12059 Berlin, Zeit: 9.15 Uhr. Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter bis 21. Oktober, 15 Uhr an COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu. (http://COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu) Pressekontakt: Nikola John, Tel. +49 152 0919 2810,Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAm letzten Sitzungstag beraten die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-22_DE.html) zunächst darüber, wie Kompetenzen in der EU gestärkt und die berufliche Aus- und Weiterbildung in Zeiten des Wandels besser genutzt werden können. Bei den Abstimmungen geht es u.a. um die Anpassung der Referenzwerte für Wärme und Brennstoffe für den Zeitraum 2026-2030 im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems, die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Umsetzung der EU-Städteagenda sowie die Stärkung der territorialen Resilienz und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den östlichen Grenzregionen der EU. EBS überträgt die Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261022) ab 9 Uhr.Dublin/Irland: Informelles Treffen der EU-Handelsministerinnen und -minister (bis 23. Oktober)Im Rahmen der irischen Ratspräsidentschaft kommen die für Handel zuständigen EU-Ministerinnen und -minister zusammen. Im Mittelpunkt stehen voraussichtlich die laufenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen der EU sowie die Handelsbeziehungen mit wichtigen Partnern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Erschließung neuer Märkte, um die Diversifizierung der EU-Märkte, die wirtschaftliche Resilienz und die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie das multilaterale, regelbasierte Handelssystem zu unterstützen. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261024) (Details hierzu in Kürze). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/10/22-23/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-trade-ministers-fac-trade/).Luxemburg: EuGH-Urteil zur Förderung kulturell bedeutsamer Werke durch VerwertungsgesellschaftenDer Gerichtshof verkündet sein Urteil in der Rechtssache VG Wort zur Frage, unter welchen Voraussetzungen Verwertungsgesellschaften einen Teil ihrer Einnahmen für die Förderung kulturell bedeutsamer Werke und Leistungen verwenden dürfen. Ausgangspunkt ist ein Rechtsstreit eines Autors wissenschaftlicher Werke gegen die Verteilungspraxis der VG Wort. Er beanstandet unter anderem, dass die Verwertungsgesellschaft Herausgeber sowie ihren Förderungsfonds Wissenschaft an Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen beteiligt und dadurch sein Anteil geschmälert werde. Der Bundesgerichtshof möchte vom Gerichtshof wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Förderung mit dem Unionsrecht vereinbar ist (siehe auch Pressemitteilung des BGH Nr. 223/2024 (https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/2024223.html?nn=373984)). Die Urteilsverkündung wird live gestreamt (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5085/de/main-navigation). Weitere Informationen unter C-840/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%2522C%252D840%252F24%2522&publishedId=C-840%2F24). Presseansprechpartner beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6372662